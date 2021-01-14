Koronavirüs aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, yan etkileri açıkladı

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte koronavirüs aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yan etkileri anlattı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek, şunları söyledi: