Koronavirüs aşısında onaylar bekleniyor; dört ülke aşılama planlarını şimdiden belirledi

ABD, Britanya, Almanya ve İspanya onay beklenen aşılarla ilgili plan yapan ilk ülkeler oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 58 milyonu aşarken ABD, Britanya, Almanya ve İspanya geliştirilen ve yüksek oranda etkili olduğu açıklanan aşılarla ilgili geniş aşılama planları yapan ilk dört ülke oldu. ABD'nin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısını 11 Aralık'ta dolaşıma sokması bekleniyor.

Dünya, Pfizer ve BioNTech'in ortaklığında geliştirilen yüzde 95 oranında etkili aşı ve Moderna'nın geliştirdiği yüzde 94.5 oranında etkili aşının ardından, Koronavirüs'le mücadelede yeni bir umutla karşılaştı. G20 liderleri, hafta sonu gerçekleşen zirvede onay alacak Koronavirüs aşılarının dünya genelinde adil bir şekilde paylaşılması, yoksul ülkelerin geride bırakılmaması konusunda anlaşmaya vardı. Britanya, ABD, Almanya ve İspanya ise aşılama üzerine planları netleştiren ilk ülkeler oldu.

Britanya'da bu hafta onay çıkabilir

Britanya'nın Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısına bu hafta kullanım onayı vermesi bekleniyor. Aşının onaydan sonra, aralık ayı içinde planlanan ölçülerde kullanıma başlayabileceği belirtildi. Telegraph, hükûmet kaynaklarına dayandırdığı haberde 1 Aralık'ta aşıların dağıtıma sokulabileceğini söyledi. Britanya şu ana kadar 40 milyon doz sipariş etti ve 10 milyonunu ilk aşamada alacak.

ABD'de ise aşı programını yürüten Moncef Slaoui, aşıyı temin edecek ilk Amerikalıların 11 Aralık'tan itibaren alabileceğine işaret etti. CNN'e konuşan Slaoui, "Planımız aşıları aşılama merkezlerine onaydan 24 saat sonra ulaştırmak. 11 Aralık'ta onay gelirse 12 Aralık gibi ulaştırabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Avrupa Birliği'nde ilk aşılama planı Almanya'dan

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Covid-19 aşılarının gelecek ay ulaşabileceğini söyledi. Spahn, Almanya'nın Avrupa Birliği'nde aşılama üzerine planını hazırlayan ilk ülke olduğunu söyledi. Spahn, "Koronavirüs aşısının Avrupa'da onay alacağına dair iyimser olmak için neden var. Sonra da hemen aşılamaya başlayabiliriz" dedi.

Spahn, Almanya eyaletlerine aşılama merkezlerini aralık ortasında hazır bulundurmalarını söylediğini aktardı. Almanya, Avrupa Komisyonu aracılığıyla 300 milyon aşı dozunu garantiye aldı. Spahn, bu miktarın başka ülkelerle paylaşmaya da yetebileceğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede aşılama programının ocak ayında başlayıp 3 ay sürmesinin planlandığını söyledi. Sanchez, "Program çerçevesinde 13 bin aşılama merkezi kurulacak. 2021'in ilk çeyreğinde nüfusun büyük bir bölümü aşılanacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef) de yaklaşık 2 milyar Koronavirüs aşısının gelişmekte olan ülkelere dağıtılacağını söyledi. Unicef, bu çerçevede 350 havalimanı ve şirketle çalıştıklarını, Burundi, Afganistan, Yemen gibi yoksul ülkelere de bir milyar doz aşı ayırdıklarını söyledi.