Son dakika haberine göre Biontech-Pfizer’in geliştirdiği Covid-19 aşısınınFaz 3 denemesinde% 90 etkili olduğu açıklandı!

Koronavirüs vakaları dünya genelinde artmaya ve salgın yayılmaya devam ederken dünyanın dört gözle beklediği aşı haberi az önce Pfizer ile BioNTech firmasından geldi. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu aştı, 51 milyona hızla yaklaşıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 500 bine doğru ilerliyor. AJANSLAR SON DAKİKA OLARAK DUYURDU Tüm insanlık nefesini tutmuş koronavirüs aşısından gelecek iyi haberi bekliyordu. Haber az önce tüm dünya ajansları tarafından son dakika ibaresiyle duyuruldu. YÜZDE 90 ETKİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI İlaç firmaları Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı. Pfizer'in başkanı ve icra kurulu başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün," dedi. Deneyleri hala devam eden koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu ve bu aşının Kovid-19 salgınıyla mücadelede çok önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi. Aşının yaygın kullanımı ise hemen başlamayacak. Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre deneyler tamamlandıktan sonra koronavirüs aşısı için önce Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) iznine başvurulacak. Bu izin alındıktan sonra ise aşının üretim ve dağıtım çalışmaları başlayacak. ONBİNLERCE KİŞİDE DENENDİ Aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 500 kişide denendiği ifade edilerek, aşının güvenli olduğu tespit edildiği aktarıldı. On binlerce gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü. ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ay sonuna kadar aşıyı kullanmak için “acil durum onayı başvurusunda” bulunmayı planlandığı öğrenildi. Pfizer ve BioNTech, 2020 yılının sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılının sonuna kadar ise 1.3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planlıyor. PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL AŞIYI DENEMİŞ, DENEYİMLERİNİ HÜRRİYET'E AKTARMIŞTI Biontech-Pfizer’in COVID-19 aşısını deneyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Hürriyet Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal deneyimlerini Hürriyet için aktarmıştı. Ünal “COVID-19 ile alakalı bugün 200 kadar aşı üzerinde araştırma yapılmaktadır. Benim olduğum aşı Alman BioNTheck firması tarafından geliştirilen mRNA aşısıdır. Firmanın kurucusu Almanya’da yaşayan bir Türk Profesör ve eşidir. Çin’de dağıtımı için Fosun Pharma firmasıyla, diğer ülkelerde dağıtımı için Pfizer firmasıyla anlaşma yapılmıştır." açıklamasını yapmıştı. Prof. Dr. Necmettin Ünal aşıyla ilgili olarak "Geliştirilen aşı ile alakalı olarak klinik öncesi çalışma ve araştırmalar Ocak ayından bu yana yürütülmektedir. Faz 1/2 araştırmaları ABD ve Almanya’da gerçekleştirilmiştir. Faz 1/2 araştırma sonuçlarına göre BNT162b2 aşısının yeterli hücresel ve hümoral bağışıklık oluşturduğu, yeterli güvenirliğe sahip olduğu gösterilmiştir." demişti. 'İKİ SENE TAKİP EDECEKLER' Ünal, aşı deneyimiyle ilgili olarak da "Aşı, çok ince ve kısa bir iğne ile yapılan kas içi enjeksiyondu. Bir çok enjeksiyona göre çok daha rahat, ağrısız denilebilecek düzeyde bir enjeksiyon oldu. Bunda iğnenin yapısı, ilacın yakıcı olmaması ve tabii ki enjeksiyonu yapan hemşire arkadaşımızın tecrübesi önemli etken oldu. Aşının yapılmasından önce TV programları, gazeteler ve sosyal medya hesabımda da aşı araştırmasında gönüllü denek olacağımı bildirmiştim. Benim aşı olmamdan 2-3 gün önce benim gibi denek olan bir kişiden aşı sonrası kolunu kullanamadığı, ciddi ağrı oluştuğu bilgisi geldi. Aşıyı kullanmadığım kolumdan olmamı önermekteydi. Ben de sol omuzumdan aşı oldum. Zaten bu uygulama genel bir kuraldır. Ancak ben benzeri bir yan etki ile karşılaşmadım. Şişlik ve kızarma bile olmadı. Aşı sonrasında normal yaşantımı sürdürdüm ve sürdürmeye devam etmekteyim. Aşı ile ilgili tek hatırlamam gereken şey her akşam günlük bilgilerimi aşı merkezi ile paylaşmak. Bundan sonra araştırmada planlandığı gibi giderek azalan sıklıkta olmak üzere bilgi paylaşımına, kan ve diğer örneklerin alımına devam. Beni iki sene boyunca takip edecekler. Aşırı sonrasında günlük yaşantısını sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Necmettin Ünal, her akşam günlük bilgilerini aşı merkezi ile paylaşıyor. Prof. Dr. Ünal, iki sene boyunca takip edilecek. ABD'li bulaşıcı hastalıklar uzmanı William Schaffner aşı haberi için 'Bu sonuç beklediğimizden çok daha iyi. Uzmanlar olarak %70-75 arası bir etkinlik bekliyorduk; %90 etki bütün aşılar için çok çok iyi bir oran. Çalıma henüz tamamlanmamış olsa da elimizdeki veriler oldukça sağlam.' açıklamasını yaptı.