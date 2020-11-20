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Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

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Avrupa Birliği'nin (AB) BioNTech ve Pfizer ile anlaşması kapsamında 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı. AB aşının dozuna 15,5 euro ödeyecek.
Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayının fiyatı belli oldu.

AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği bildirildi. Buna göre AB aşının dozuna 15,5 euro ödeyecek. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya denk geliyor. Aşının dozunun Türk lirası olarak karşılığı 139 lira seviyesinde bulunuyor.

BioNTech ve Pfizer Covid-19 aşısının yüzde 95 etkililik oranına sahip olduğunu ve hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını gösteren son aşama testlerinden sonra aşının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerini gelecek ay alabileceklerini ve aşının Noel’den önce dağıtımının başlamasının mümkün olabileceğini açıklamıştı.

AB diğer bir aşı adayı üreticisi CureVac ile yaptığı anlaşma uyarınca şirketten alacağı 225 milyon aşı için doz başına 10 euro ödeyecek. CureVac aşının fiyatını 12 euro olarak belirlemişti. AB CureVac ile bu hafta 405 milyon doza kadar aşı satın almak için anlaşma imzaladı. Ancak geriye kalan 180 milyon doz için ödenecek fiyat henüz belli değil.

ABD daha yüksek fiyat ödeyecek

ABD Temmuz ayında Pfizer ile doz başına 19,5 dolardan 100 milyon doz aşı satın almak için anlaşmıştı. Anlaşmaya göre ABD'nin 500 milyon doz daha alma opsiyonu bulunuyor.

Reuters’a konuşan bir kaynak AB’nin ödediği fiyatın daha düşük olmasının nedenini BioNTech’e aşıyı geliştirme sürecinde verilen finansal destek olarak açıkladı.

Doz başına 15,5 euro aşının Avrupa'da gerekli onayları almasından sonra ödeneceği belirtiliyor.

 

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