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Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin neden aşı olmuyor?

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Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, ''Aşı yaptırmanız neden yasak?'' sorusuna yanıt verdi.
Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin neden aşı olmuyor?

Dünyaya umut olan koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ya (DW) verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

 

"NEDEN İZNİNİZ YOK ANLAMIYORUM"
Aşı ile alakalı bilgiler veren, dağıtım sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Şahin, Alman muhabirin "Aşıyı bulmanıza rağmen ben, neden yasal olarak aşı yaptırmaya izniniz olmadığını anlamıyorum" soruna da cevap verdi.

 

ALMAN YASALARI ENGEL OLUYOR
Aşıyı alması gereken öncelikli risk gruplarının olduğunu söyleyen Şahin, Alman yasaları çerçevesinde şirket çalışanlarının aşı denemelerinde yer almasına izin verilmediğini kaydetti.

 

GELİŞTİRİLEN AŞI MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?
Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li Pfizer şirketi ile geliştirdikleri aşının İngiltere'de mutasyona uğrayarak ortaya çıkan yeni tür koronavirüse karşı da koruma sağlayacağına inandığını söyledi.

Şahin, bilimsel açıdan ihtimalin yüksek olduğuna dikkat çekerek "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" açıklamasında bulundu.

 

"ETKİ MEKANİZMASININ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLENMEYECEĞİNE EMİNİZ"
Virüsün şu anda güçlü bir şekilde mutasyona uğradığını ifade eden Şahin, testlere devam etmeleri gerektiğini ve bunun da yaklaşık iki hafta süreceğini belirterek "Ancak (aşının) etki mekanizmasının önemli ölçüde etkilenmeyeceğine eminiz" şeklinde konuştu.

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