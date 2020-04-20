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Koronavirüs: Avrupa'da hangi ülkeler bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı?

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Koronavirüs: Avrupa'da hangi ülkeler bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı?
Koronavirüs: Avrupa'da hangi ülkeler bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı?

Avrupa genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aşmış olmasına karşın, özellikle salgından en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya'da yeni vaka sayıları azalmaya devam ediyor.

Haftalardır sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, okulların ve işyerlerinin kapalı kaldığı bir dizi Avrupa ülkesi bugünden itibaren sınırlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlıyor.

Almanya:

Kapalı alanı 800 metrekareden büyük işletmelerin açılmasına bugünden itibaren izin verildi.

Ayrıca otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçılar da bugünden itibaren yeniden çalışmaya başlıyor.

Spor salonları, restoran ve barlar ise hâlâ kapalı. Hükümet, halka kalabalık grupların ziyaret ettiği alanlarda maske takmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

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