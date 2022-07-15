Koronavirüs belirtilerinin görülme sıklığı değişti: En sık görülen 20 semptom açıklandı

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs salgınında en yaygın semptomun boğaz ağrısı olduğu belirtildi. en sık görülen semptomların başında

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Koronavirüs testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptomun boğaz ağrısı olarak belirlendiği açıklandı.

Boğaz ağrısından sonrasında öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük olarak saptandı.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görüldüğü belirtiliyor.

Yapılan araştırmaya göre, Koronavirüs salgınında en sık görülen semptomlar şu şekilde:

"Boğaz ağrısı – yüzde 58

Baş ağrısı - yüzde 49

Burun tıkanıklığı - yüzde 40

Kuru öksürük - yüzde 40

Burun akıntısı - yüzde 40

Balgamlı öksürük - yüzde 37

Ses kısılması - yüzde 35

Hapşırma - yüzde 32

Yorgunluk - yüzde 27

Kas ağrısı - yüzde 25

Baş dönmesi - yüzde 18

Lenf bezlerinin şişmesi - yüzde 15

Göz ağrısı - yüzde 14

Koku hissinde değişim - yüzde 13

Göğüs ağrısı - yüzde 13

Ateş - yüzde 13

Terleme - titreme - yüzde 12

Nefes darlığı - yüzde 11

Kulak ağrısı- yüzde 11

Koku kaybı - yüzde 10"