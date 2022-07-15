Koronavirüs belirtilerinin görülme sıklığı değişti: En sık görülen 20 semptom açıklandı

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Koronavirüs testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptomun boğaz ağrısı olarak belirlendiği açıklandı.
Boğaz ağrısından sonrasında öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük olarak saptandı.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görüldüğü belirtiliyor.
Yapılan araştırmaya göre, Koronavirüs salgınında en sık görülen semptomlar şu şekilde:
"Boğaz ağrısı – yüzde 58
Baş ağrısı - yüzde 49
Burun tıkanıklığı - yüzde 40
Kuru öksürük - yüzde 40
Burun akıntısı - yüzde 40
Balgamlı öksürük - yüzde 37
Ses kısılması - yüzde 35
Hapşırma - yüzde 32
Yorgunluk - yüzde 27
Kas ağrısı - yüzde 25
Baş dönmesi - yüzde 18
Lenf bezlerinin şişmesi - yüzde 15
Göz ağrısı - yüzde 14
Koku hissinde değişim - yüzde 13
Göğüs ağrısı - yüzde 13
Ateş - yüzde 13
Terleme - titreme - yüzde 12
Nefes darlığı - yüzde 11
Kulak ağrısı- yüzde 11
Koku kaybı - yüzde 10"
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