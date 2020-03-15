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Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı; polis müdahale etti

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Baba, kızını "bir anlık panikle" hastaneden kaçırdığını söyledi
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı; polis müdahale etti

Almanya'dan 12 gün önce Düzce’nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Ş.F'nin yeni tip Koronavirüs şüphesiyle başka bir hastaneye sevki gündeme gelince babası Ü.F. kızını kaçırmaya çalıştı. Polis, otomobili durdurup, çocuğun hastaneye götürülmesini sağladı.

Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, Koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek gözetim altına alındı.

Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

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