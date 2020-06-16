Koronavirüs beyinde ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor!

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile birikte bilişsel ve zihinsel hastalıkların arttığını açıkladı. ABD'li ve İngiliz uzmanlar Koronavirüs'ün beyni doğrudan enfekte ettiğini ve virüsün 3 günde 10 katına kadar çoğaldığını keşfetti.

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile birikte bilişsel ve zihinsel hastalıkların arttığını açıkladı. ABD'li ve İngiliz uzmanlar Koronavirüs'ün beyni doğrudan enfekte ettiğini ve virüsün 3 günde 10 katına kadar çoğaldığını keşfetti.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'ten ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken, bilim insanları beyne ve sinirlere kalıcı hasara neden olabilecek bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı.

Koronavirüs miktarı beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıkıyor!

ABD’de yer alan John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs'ün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti.



Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, Koronavirüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.

NTV'nin haberine göre; The Financial Times’a konuşan Profesör Dr. Thomas Hartung, "Virüsün en değerli organımıza doğrudan zarar verdiğini bilmek hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Tedavi olanlarda sinirsel hastalıklara rastlandı

Bununla birlikte, pandeminin ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde nisan ayında yapılan bir çalışmada 214, Covid-19 hastasında virüsle bağlantılı nörolojik komplikasyon tespit edildi. İspanya’da ise iki hastanede tedavi olan Covid-19 hastalarının yarısında sinirsel hastalıklar geliştiği aktarıldı.

Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.

Ciddi rahatsızlıklara neden oluyor

Covid-19 hastalarında katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bildirdi.

İngiltere'deki bilim insanları ise en hafif ihtimalle Covid-19'un kalıcı kronik yorgunluk ve depresyon salgınlarına neden olacağını düşünüyor.