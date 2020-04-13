Koronavirüs: Birleşik Krallık'ta ölü sayısı bir günde 717 arttı

Birleşik Krallık'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 717 artarak 11 bin 329 oldu.

Ülke genelinde test yapılan kişi sayısı 290 bini, pozitif çıkanların sayısı ise 88 bini aştı.

Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı tarafından açıklamada ölü sayıları 12 Nisan akşam 5, test verileri ise 13 Nisan sabah 9'a kadarki verileri kapsıyor.

Birleşik Krallık'ta ölüm verilerine yalnızca hastanede ölenler dahil ediliyor.

Diğer bazı ülkelerin aksine evinde veya huzurevlerinde koronavirüsten ölenler bu verilerde yer almıyor.