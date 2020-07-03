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Koronavirüs bitti, Deng humması paniği başladı

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Koronavirüsü yenmeyi başaran Singapur'da sinekten bulaşan Deng humması salgını yayılmaya başladı.
Koronavirüs bitti, Deng humması paniği başladı

Covid-19 başladığından beri 44 binden fazla vakanın tespit edildiği ve sıkı önlemlerle sadece 26 insanın yaşamını yitirdiği Singapur’da yeni bir salgın paniği yaşanıyor.

Singapur Ulusal Çevre Ajansı, bu yılın başından beri 14 binden fazla deng humması tespit edildiğini duyurdu.

Ülke tarihinin en yüksek deng humması sayısı olarak kayıtlara geçen 2013’teki 22 bin vaka sayısını geçmesi beklenen deng humması için yetkililer harekete geçti.

AEDES SİVRİSİNEĞİNDEN BULAŞIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, sıcak, nemli ve tropikal bölgelerde tespit edilen deng hummasının zika virüsü ve sarı humma hastalığına sebep olan Aedes sivrisineğinden bulaştığı açıklandı.

Enfekte olanların sadece yüzde 25’inde yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı görüldüğünü açıklayan yetkililer, “Semptomları yoğun gören kişilerde nefes alma zorluğu, organ yetmezliği ve kanama da görülebiliyor. Bu yıl, şu ana kadar deng hummasından 16 insan yaşamını yitirdi” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, “Sadece bu hafta 1.468 deng humması vakası tespit edildi. Üç haftadır vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor. Bu 1468 vaka Singapur’da tespit edilen en yüksek haftalık vaka sayısı anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

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