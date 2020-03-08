Koronavirüs bulaşan adam "virüsü yaymak için" barlara gitti

Aktarılana göre bir adam, koronavirüs kaptığını öğrenmesinin ardından virüsü yaymayı umarak barlara gitti.

Hastalığın semptomlarını göstermemesine rağmen, iki ebeveyninin de virüse maruz kalmasının ardından çarşamba günü Japon şehri Gamagori'deki bir hastanede yapılan testte adamın virüsü taşıdığını doğrulanmış ve ertesi gün uygun bir tıbbi kurumda yer bulunana kadar evinde beklemesi söylenmişti.

Fuji News Network'ün (FNN) aktardığına göre adam, bu uyarıya uymak yerine aile üyelerine "Virüsü yaymaya gidiyorum" dedikten sonra kıyı kentindeki iki barı ziyaret etmeye karar verdi.

Tokyo Reporter'a göre 50'li yaşlarındaki adamın önce taksi tutarak bir izakaya barına ("pub"lara benzeyen, gayriresmi mekanlar) gittiği ve ardından yürüyerek bir Filipin barına geçtiği iddia edildi.

Adamın bir şeyler yeyip birkaç içki içtikten sonra diğer müşterilere koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını anlattığı ve bunun üzerine endişelenen bir çalışanın yerel sağlık yetkililerine telefonla ulaştığı bildirildi.

Koruyucu kıyafetler içindeki polisler ikinci bara geldi ancak adam eve gitmek üzere çoktan taksiye binmişti.

Hastanın sonraki gün bir tedavi kurumuna gönderildiği aktarıldı.

FNN'ye konuşan şehir yetkililerine göre iki bar dezenfekte ve sterilize edilirken, barların müşteri ve çalışanlarının da virüs için test edildiği bildirildi.

Yerel medya bar çalışanlarından birinin şu sözlerini aktardı:

Bunu kafamda oturtamıyorum. Kelimelerle anlatmak zor, sadece sinirliyim.

Yetkililer bir basın toplantısı düzenleyerek olay için özür dilerken şehrin belediye başkanı Toshiaki Suzuki şunları ifade etti:

Talimata uymayıp evde kalmaması son derece üzücü.

Japonya'da bini aşkın doğrulanmış Kovid-19 vakası bulunuyor. Ancak bunların büyük kısmı, Yokohama yakınlarındaki bir kıyıda demirleyen ve bir süreliğine Çin anakarası dışındaki en büyük salgına ev sahipliği yapan yolcu gemisi Diamond Princess'te bulunan yolculardan oluşuyor.

Kaynak: İndependent