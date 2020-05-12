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Koronavirüs bulaşır' korkusuyla hastaneye gitmedi, aracında ölü bulundu

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Koronavirüs bulaşır' korkusuyla hastaneye gitmedi, aracında ölü bulundu
Koronavirüs bulaşır' korkusuyla hastaneye gitmedi, aracında ölü bulundu

Edirne'de kalp rahatsızlığı bulunan ve koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen TIR şoförü, aracında ölü bulundu.

Edirne'de kalp rahatsızlığı olan TIR şoförü K.E, İstasyon mahallesindeki kamyon garajında beklediği sırada rahatsızlandı.

İddiaya göre, arkadaşlarının ısrarına rağmen koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen K.E. sabah aracında ölü bulundu.

Şoförün cesedi Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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