  • BIST 1.399
  • Altın 444,145
  • Dolar 7,9867
  • Euro 9,4107
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Koronavirüs cezasını ödemeyen kişinin banka hesabı bloke edildi

»
Koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere, sigara içenlere ve maske takmayanlara kesilen idari para cezalarını ödemeyenlerin banka hesaplarına e-haciz uygulanmasına başlandı.
Koronavirüs cezasını ödemeyen kişinin banka hesabı bloke edildi

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere, sigara içenlere ve maske takmayanlara kesilen idari para cezalarını ödemeyenlerin banka hesaplarına e-haciz uygulanmasına başlandı.

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen 900 TL cezayı ödeyemediği için banka hesabı bloke edilen Volkan Dizdar, “Su içerken maskemi çenemin altına indirince polis gördü. Maske cezası işlemine başladı. Polise maskeyi indirmeden suyu nasıl içebileceğimi sordum. Ne ben ne eşim çalışıyoruz, cezayı ödeyemedim” dedi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Dizdar, “Eşim okul kantininde çalışıyordu, kantin kapalı olduğu için o da işsiz kaldı. Ailelerimiz tarafından bankadaki hesabıma yatırılan parayla yaşamımızı sağlıyoruz" dedi. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra'da yaşayan gazeteci, yazar ve yönetmen Ruhi Karadağ İstanbul'da gözaltına alındı25 Mart 2021 Perşembe 21:32
  • Öcalan öldü iddiası!25 Mart 2021 Perşembe 21:08
  • AB Zirvesi taslak sonuç bildirgesi: Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve Doğu Akdeniz uyarısı25 Mart 2021 Perşembe 21:07
  • Vali takipte: Sosyal medyada maskesiz, mesafesiz görsel paylaşana ceza verilecek25 Mart 2021 Perşembe 21:01
  • ‘Acılı’ diye çiğ köfteyi fırlatıp çalışanı yumruklamıştı: ‘Dürüm silah sayılsın’ talebi25 Mart 2021 Perşembe 20:53
  • ‘Sapık’ dediği engelli genci öldüresiye dövüp bıçak dayayan saldırgan gözaltında25 Mart 2021 Perşembe 20:49
  • Boğaziçi Dayanışması duyurdu: Gözaltına alınan öğrenci sayısı 12'ye yükseldi25 Mart 2021 Perşembe 20:48
  • Canan Kaftancıoğlu: Tek adam yine sözünden döndü; İstanbul Sözleşmesi için 'İstanbul Birleşmesi'ni kuruyoruz25 Mart 2021 Perşembe 16:24
  • “Belediyeler için bakanlık kuruluyor ve başına Melih Gökçek getiriliyor” iddiası25 Mart 2021 Perşembe 16:22
  • Görüntüler infial yarattı! 'Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler'25 Mart 2021 Perşembe 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti