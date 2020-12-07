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Koronavirüs çiçek siparişlerini artırdı

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Koronavirüs nedeniyle insanlar evde vakit geçirirken çiçekçiler satışlarının arttığını belirtti. Çiçekçiler, "Salgınla birlikte evde geçirilen zamanla beraber çiftler tartışmaların ardından kendilerini affettirmek için çiçek siparişi veriyorlar.
Koronavirüs çiçek siparişlerini artırdı

Koronavirüs nedeniyle insanlar evde vakit geçirirken çiçekçiler satışlarının arttığını belirtti. Çiçekçiler, "Salgınla birlikte evde geçirilen zamanla beraber çiftler tartışmaların ardından kendilerini affettirmek için çiçek siparişi veriyorlar. Bu da satışlarımızı arttırdı" şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle aileler artık olabildiğince evde zaman geçiriyor. İşe gitmek zorunda olmayanlar evden çalışmaya döndü. İstanbul’da bulunan çiçekçiler pandemi nedeniyle çiçek satışlarını arttıklarını belirttiler.

'En fazla gül ve orkide siparişi alıyoruz'

Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde bulunan Çiçekçi Osman Nehirsu, “Pandemiden dolayı çiçek satışlarımız oldukça fazla arttı. Önceden doğum günü, sevgililer günü, evlilik günleri gibi özel günlerde siparişlerimiz olurken şimdi ise genelde evde bulunan çiftlerin tartışması sonrası siparişler almaya başladık. Pandemi nedeniyle evde bulunan çiftler tartışınca birbirlerini affettirmek için çiçek siparişi veriyorlar. En fazla siparişi de gül ve orkide olarak alıyoruz. Sipariş verdikleri çiçeklere ise,  “Aşkım dün biraz sinirliydim. Özür dilerim”, “Canım eşim seni çok seviyorum. Kusura bakma dün seni üzdüm” gibi şeyler yazdırıyorlar” diye konuştu.

İnternet ve telefon siparişi arttı

Bahçeşehir’de çiçekçilik yapan Nilgün Yılmaz ise, “Ayak müşterisi azaldı. İnternet ve telefondan siparişlerimiz arttı. Kırmızı gül, kuru gül, orkide ve kahveli çiçekli özel kutularımız var. Onlardan sipariş veriyorlar. Baş başa kaldıkça birbirimizle uğraşıyoruz. İster istemez eşler ve sevgililer arasında tartışma yaşanınca da çiçek siparişi vermeye başladılar. Bu da inanın satışlarımızı arttırdı” diye konuştu.

Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çiçekçiye koşan Serkan Çiftçi, “Evde çalışıyoruz. Eşimle bir tartışma yaşadık. Bu nedenle çiçek yaptırmak için buradayım” dedi. 

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