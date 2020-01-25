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Koronavirüs: Çin'deki yeni virüs nedeniyle ölü sayısı 41'e yükseldi, 10 kent karantinaya alındı

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Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni bir koronavirüs türü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, en az 1400 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.
Koronavirüs: Çin'deki yeni virüs nedeniyle ölü sayısı 41'e yükseldi, 10 kent karantinaya alındı

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'de bugün kutlanan Ay takvimi yeni yılı kutlamaları iptal edilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping virüsün yayılma hızının arttığını söyledi.

Hükümet toplantısı sonrası konuşan Jinping, durumun "çok ciddi" olduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının Hubei'den.

Çinli yetkililer virüsün ortaya çıktığı Hubei bölgesel idaresine bağlı Vuhan kenti dahil toplam on şehirde giriş-çıkışları sınırlandırdı. Yarından itibaren Vuhan'ın merkez bölgelerine özel araç giriş çıkışları da yasaklandı.

2019-nCoV adı verilen koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'deki Ay takvimi yeni yılı kutlamaları organizasyonlarında da değişikliğe gidildi.

Başkent Pekin ve Şangay gibi büyük kentlerde planlanan halk gösterileri iptal edilmiş durumda.

Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını ve virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Çin'de yeni yıl kutlamalarının bugün başlaması planlanıyordu.

Yılın bu mevsimi, Çin'de milyonlarca kişinin aile ziyaretleri için şehir değiştirdiği bir dönem.

Yetkililer, halka mümkün olduğunca seyahatleri sınırlandırmaları yönünde çağrı yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü: 'Uluslararası acil durum henüz söz konusu değil'

Perşembe günü Çin'de ortaya çıkan virüs salgınını değerlendirmek üzere toplanan Dünya Sağlık Örgütü heyeti, salgının Çin için acil durum teşkil ettiğini ifade etse de, Çin dışındaki vakaların sınırlı sayıda olması nedeniyle henüz uluslararası bir acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını söyledi.

Virüse şu ana kadar Çin dışında 13 ülkede rastlandı. Avrupa'da Fransa'da 3 vakaya rastlandı. Avustralya'da Melbourne ve Sydney'de de birkaç kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü Tedros Adhanom, "Uluslarası acil durum noktasına gelinebilir" diyerek, ülkelerin koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.

Çin hangi tedbirleri alıyor?

Özellikle yeni yıl kutlamaları nedeniyle virüsün yayılmasından endişe ediliyordu.

Yetkililer büyük katılımlı organizasyonları iptal etti, yeni filmlerin vizyona girmesi askıya alındı ve Yasak Kent kapatıldı.

Hong Kong'da düzenlenmesi planlanan uluslararası bir karnaval da iptal edilmiş durumda.

Hubei yerel idaresine bağlı toplam on kent karantinaya alınmış durumda. Virüsün ortaya çıktığı düşünülen Vuhan'ı da kapsayan bu karantina bölgesinde yaklaşık 20 milyon kişi yaşıyor.

Bu kentlerde kafe, sinema, konser ve sergi salonları gibi yerler de geçici olarak kapatılmış durumda.

Ancak Vuhan ve diğer karantina altındaki kentlerdeki marketlerde büyük kuyruklar oluştuğu, gıda stoklarının da azalmaya başladığı aktarılıyor.

Vuhan kentinde sokağa çıkan herkesin yüz maskesi takması zorunlu hale getirildi.

Vuhan'da yaşayanlar, kentin 'hayalet şehre' dönüştüğünü ifade ediyor.

Ancak Pekin'de bulunan BBC muhabiri Stephen McDonell, yüz binlerce Vuhanlının yeni yılı başka kentlerde kutlamak için çoktan yola çıkmış olduğunu söylüyor.

Virüsün kuluçka döneminin beş gün olduğu göz önüne alındığında, virüsü taşıyan kişilerin gittikleri yerlerde salgını yayma olasılıkları olduğu uyarısı yapılıyor.

Çin dışındaki durum ne?

Perşembe günü virüsün tespit edildiği ülkeler listesine Singapur ve Vietnam da eklendi.

2019-nCov virüsünü taşıyan kişilerin karantina altına alındığı diğer ülkeler ise ABD, Japonya, Tayvan, Güney Kore, Tayland.

İngiltere ve Kanada ise koronavirüs olduğundan şüphelenilen vakaları inceleme altına aldığını açıkladı.

Perşembe günü ABD tarafından yapılan açıklamada, ikinci virüs vakasının tespit edildiği belirtilmişti.

Türkiye dahil birçok ülke Çin'den gelen uçaklardaki yolcular için sağlık taramalarını artırmış durumda.

Tayvan, Vuhan'dan gelen kişilerin ülkeye girişini yasakladı.

ABD ise vatandaşlarına Çin'e ve özellikle de Vuhan'a yönelik seyahat uyarılarında bulundu.

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