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Koronavirüs: Çin'e göre Vuhan'daki havuz partisi salgınla mücadelede 'stratejik bir zafer' (VİDEO)

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Koronavirüs: Çin'e göre Vuhan'daki havuz partisi salgınla mücadelede 'stratejik bir zafer' (VİDEO)
Koronavirüs: Çin'e göre Vuhan'daki havuz partisi salgınla mücadelede 'stratejik bir zafer' (VİDEO)

Koronavirüsün görüldüğü ilk yer olan Çin'in Vuhan kentinde binlerce insanın maskesiz ve sosyal mesafe kuralı olmaksızın katıldığı havuz partisi dünyayı şaşırttı.

Pekin'den etkinlikle ilgili ilk açıklama bugün geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zhao Lijian, "Bu, Vuhan'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesinde stratejik bir zaferdir" açıklamasını yaptı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zhao, "Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin görüntüler karşısında şok olduğunu duydum. Oysa bu görüntüler Çin hükümetinin salgınlar mücadelesinde geldiği başarıyı yansıtıyor. Umarım bundan sonra çekeceğiniz haberler Çin'in mücadelesindeki gerçekleri yansıtır" ifadelerini kullandı.

Vuhan'da, koronavirüs sonucu 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ve 400'den fazla vaka görülmesinin ardından, 23 Ocak'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik eşi görülmemiş önlemler alınmıştı.

Dünyada Çin dışında koronavirüsle yoğun mücadele sürerken, Vuhan Maya Beach Water Park'ta çekilen fotoğraflar ve videolar ise viral olmuştu.

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