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Koronavirüs Corona biralarını da vurdu: Şirket üretimi durduruyor

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Koronavirüs Corona biralarını da vurdu: Şirket üretimi durduruyor
Koronavirüs Corona biralarını da vurdu: Şirket üretimi durduruyor

Meksika'da Corona markalı biraların üreticisi Covid-19 salgını nedeniyle üretimi durduracaklarını açıkladı.

Corona'nın yanı sıra Pacifico ve Modelo gibi markaları da bünyesinde bulunduran Grupo Modelo, hükümetin koronavirüsün yayılma hızını düşürmek için aldığı önlemler kapsamında temel ihtiyaç olmayan ekonomik aktivitelerin 30 Nisan'a kadar durdurulması kararına uyduklarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada fabrikalardaki üretimin en alt düzeye indirildiği önümüzdeki günlerde de tamamen durdurulacağı vurgulandı.

Meksika'da sadece tarım ve gıda gibi kilit sektörlerdeki şirketlerin operasyonlarını sürdürmesine izin veriliyor.

Grupo Modelo hükümetin izin vermesi halinde bira tedariğini sürdürebilmek için personelin yüzde 75'inin uzaktan çalışabileceği bir rotasyona gidebileceklerini duyurdu.

Ülkedeki bir diğer büyük bira üreticisi Heineken de ülkedeki 7 fabrikasında üretimi durduracağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle patlak veren salgının ardından ünü Meksika dışına da taşan Corona markalı bira hakkında sosyal medyada çok sayıda espri yapılmış hatta şirketin ABD'deki satışlarının yüzde 40 düştüğü iddia edilmişti. Fakat şirket bu iddiayı yalanlamıştı.

Meksika'da şu ana kadar bin 600'den fazla Covid-19 vakası rapor edilirken 60 kişi hayatını kaybetti

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