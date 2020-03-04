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Koronavirüs (Covid-19): İran'da 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı

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Koronavirüs (Covid-19): İran'da 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı
Koronavirüs (Covid-19): İran'da 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı

İran'da, koronavirüs nedeniyle 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı.

Karar, kalabalık cezaevlerinde virüsün yayılmaması amacıyla alındı.

Serbest bırakılanların hepsinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

İngiliz milletvekili Tulip Siddiq, İran'ın İngiltere Büyükelçisinin, İngiltere ve İran vatandaşı yardım kuruluşu çalışanı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in de bugün ya da yarın serbest bırakılacağını söylediğini açıkladı.

İran'da koronavirüsün yol açtığı Covid-19 adı verilen hastalık sonucu iki haftadan kısa bir süre içerisinde en az 77 kişi öldü.

Pazartesi ve Salı günleri ülkede teyit edilmiş vaka sayısı yüzde 50 arttı.

İran'da halen resmi verilere göre koronavirüs görülen kişilerin sayısı 2336.

Ancak gerçek rakamın çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Ülkede bazı üst düzey yetkililerde de koronavirüs görülmüştü.

Bu kişilerden sonuncusu acil sağlık hizmetleri biriminin başkanı Pirhossein Kolivand'dı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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