  • BIST 85.577
  • Altın 310,074
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da virüsten ilk ölümün görüldüğü kasabada yapılan araştırmanın sonuçları neler?

» »
Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da virüsten ilk ölümün görüldüğü kasabada yapılan araştırmanın sonuçları neler?
Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da virüsten ilk ölümün görüldüğü kasabada yapılan araştırmanın sonuçları neler?

İtalya'da koronavirüsün ilk görüldüğü ve ilk karantinaya alınan yerleşim yerlerinden olan Veneto bölgesindeki Vo isimli kasabada yürütülen projeyle virüsün yayılması durduruldu.

Ülkede ilk koronavirüs ölümü 21 Şubat'ta, Padova kentine bağlı Vo kasabasında kaydedilmişti. 3300 nüfuslu Vo, ülkede ilk olarak karantina altına alınan 11 kasabadan biriydi.

Vo'da yürütülen deney niteliğindeki çalışmayla, semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere herkese koronavirüs testi yapıldı. Testlerde pozitif çıkanların yüzde 50-75'i herhangi bir hastalık belirtisi göstermiyordu. Ancak bu semptomsuz koronavirüs taşıyıcıları da, virüsün yayılmasına neden oldukları için izole edildi.

14 Mart'ta Veneto Bölgesi tarafından açıklanan veriler, kasabada yeni koronavirüs vakasının görülmediğini gösterdi.

Araştırmaya katılan bilim insanlarının İtalyan basınına yaptıkları açıklamalara göre, Vo deneyi testlerin yaygınlaştırılmasının önemini gösteriyor. İtalya'nın geri kalanında halen hastalık semptomları göstermeyenlere koronavirüs testi yapılmıyor. Ancak, koronavirüs taşıyan kişilerin çoğunluğunun hastalık belirtisi göstermedikleri için özel tedbir almamalarının virüsün yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçlarını raporlayan Floransa Üniversitesi Klinik İmmunoloji Profesörü Sergio Romagnani, "Enfeksiyon kapanların büyük kısmı, yüzde 50-75 arası, hiçbir semptom göstermiyor ama virüsün yayılması için müthiş bir kaynak teşkil ediyor" dedi. Romagnani, Vo kasabasında belirti göstermeyen vakaların da izole edilmesi sayesinde "hasta sayısının 7-10 gün içinde 88'den 7'e indiğini" söyledi.

Profesör Sergio Romagnani, belirti göstermese de virüs taşıyanlar arasında genç nüfusun yüksek olduğunu da vurguladı.

Romagnani, "Semptom göstermeyen vakaların da izole edilmesi, virüsün yayılmasını ve hastalığın ciddiyetini kontrol altına almak için temel önemde" dedi.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia da, Vo kasabasında yapılan araştırmayı referans göstererek bölge genelinde koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Zaia, "Semptom göstermeyen ama pozitif olan kişiler belirlenmeli, çünkü bu insanlar ortalıkta dolaşmaya devam ederse başkalarına da virüsü bulaştırır" dedi.

"Bölgenin tamamına test yapabilmeyi isterdim" diyen Zaia, bunun şu aşamada mümkün olmaması nedeniyle "pozitif oldukları belirlenen kişilerin yakınlarına, semptomları olmasa bile test yapılacağını" söyledi. Zaia, mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşabilmek için "karavanlarla yola çıkıp test yapacaklarını" açıkladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da vaka sayısı 10 bini aştı .18 Mart 2020 Çarşamba 17:28
  • Hükümet 330 milyar sterlin tutarında kredi desteği açıkladı18 Mart 2020 Çarşamba 10:42
  • Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson arasındaki zirvede İdlib, koronavirüs ve göçmen sorunu görüşüldü17 Mart 2020 Salı 22:07
  • AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: AB vatandaşları Avrupa içinde ve dışında mahsur kaldı17 Mart 2020 Salı 22:05
  • İngiltere Politika Değişikliğine Gidiyor17 Mart 2020 Salı 12:58
  • Hollanda'da esrar satışı yapan 'coffeeshop'lar hükümetin izniyle yeniden açılıyor17 Mart 2020 Salı 12:26
  • Polonya'da bi bakanda koronavirüs görüldü, 15 bakan karantinaya alındı17 Mart 2020 Salı 12:23
  • Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak17 Mart 2020 Salı 01:25
  • İspanya'da özel hastaneler devletin kontrolüne giriyor17 Mart 2020 Salı 00:51
  • Kübalı ve Çinli doktorlar İtalya'da17 Mart 2020 Salı 00:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti