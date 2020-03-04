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Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül?

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Kadınlar virüse karşı daha dayanıklı
Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül?

Çin'in Wuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 93 bini, ölü sayısı ise 3 bin 200'ü geçti. Hastalardan 51 bini iyileşti. Uzmanlar, hızla yayılan virüsün öldürme oranının düşük (yüzde 2'nin üzerinde) olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Covid-19 adı verilen virüs özellikle yaşlılarda hayati riske yol açıyor. Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üzeri olduğu görüldü.

80 yaşın üzerindeki hastaların yüzde 15'i öldü

29 Şubat 2020 itibariyle açıklanan resmi verilere göre virüse yakalanan 80 yaş üzeri hastaların yüzde 14.8'i hayatını kaybetti. Bu rakam, 70-79 arasında yüzde 8'e, 60-69 arasında ise yüzde 3.6'ya düşüyor. 50-59 yaş aralığındaki hastalardan ölenlerin oranı yüzde 1.3, 40-49 aralığında yüzde 0.4, 30-39, 20-29 ve 10-19 gruplarında da yüzde 0.2 oranı karşımıza çıkıyor. Virüsten dolayı hayatını kaybeden 0-9 yaş arasında hasta bulunmuyor.

Virüs kardiyovasküler rahatsızlığı olanlar için daha ölümcül

Covid-19 ayrıca, bazı hastalıklarla mücadele eden bireyler için daha ölümcül sonuçlar doğuruyor. Yine Çin'in resmi verilerine göre kardiyovasküler rahatsızlığı olan hastalarda ölüm oranı yüzde 10'un üzerinde seyrediyor. Diyabet hastalarında bu oran yüzde 7.3, kronik solunum yolları rahatsızlığı olanlarda yüzde 6.3, hipertansiyon hastalarında yüzde 6, kanser hastalarında ise yüzde 5.6 olarak kayıtlara geçti.

Kadınlar virüse karşı daha dayanıklı

Diğer yandan Covid-19 semptomlarının erkeklerde kadınlara oranla daha ölümcül seyrettiği görülüyor. Çin'in açıkladığı rakamlara göre erkek hastalarda ölüm oranı yüzde 2.8 iken, kadınlarda yüzde 1.7'de kalıyor.

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