Koronavirüs: Covid-19 vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?

Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı ve ABD'de koronavirüs vakalarının sayısında artış görülürken, ölümler ve ağır vakalar, ilk dönemlerdekine göre daha düşük sayılarda seyrediyor.

Guardian gazetesindeki bir habere göre, Britanya'nın tamamında salgının doruğunda 3 bin olan solunum cihazına bağlanmış (entübe) hastaların sayısı, şu anda 70. Vaka sayısı ise Birleşik Krallık içindeki birçok bölgede artış gösteriyor.

Bu eğilimin sebebi ne olabilir?

Görünürdeki bu eğilimin sebeplerini arayan Guardian'ın konuştuğu doktorlar farklı görüşler dile getiriyor.

Kimisine göre hastalara artık ilk zamanlara göre tıbben daha etkili müdahaleler yapılıyor. Mesela deksametazon adlı ilacın entübe hastaların hayatta kalma şansını artırdığı görülüyor.

Kimileri ise işin içine başka faktörlerin girebileceğini söylüyor.

Bir görüşe göre Covid-19 artık ağırlıkla daha genç insanlar arasında yayılan, dolayısıyla da öldürücülüğü ya da ağırlığı azalan bir salgın haline geldi.

Bu en kötü dönemi atlattığımız anlamına mı geliyor?

Hayır. ABD'den uzmanlar bu ülkede yakınlarda özellikle 20 ve 30'lu yaşlardaki insanlar arasındaki vakalarda bir tırmanışa işaret etti.

Ancak bu hemen ardından onlardan hastalığı kapan daha yaşlı insanlardaki vakalarda da artışa neden oldu. Böyle olunca da ölüm oranlarında da artış yaşandı.

Uzmanlar şimdi Avrupa'da ve Britanya'da da da benzer bir eğilim yaşanabileceğini ve ölüm oranlarının yeniden artabileceğini belirtiyorlar.