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Koronavirüs Damarları Da Hedef Alıyor

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Koronavirüs Damarları Da Hedef Alıyor
Koronavirüs Damarları Da Hedef Alıyor

İlk hedefi akciğer olan koronavirüs damarları es geçmiyor. Hızlı ve yıkıcı ilerliyor. Tüm bunlar felç, kalp krizi, beyin hasarı gibi sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor

Koronavirüsün yaptığı en önemli yan etki damarlarda kan pıhtılaşmasıyla sonuçlanması. Etkilediği damarlara bağlı olarak da farklı sağlık sorunu oluşuyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, virüsün oluşturduğu zararları şöyle anlattı:

''Etkilediği damarlara bağlı olarak beyne giden damarı etkilediği zaman inme, kalp damarını etkilediği zaman kalp krizi, akciğer damarını etkilediği zaman akciğer embolisi, toplardamarları etkilediği zaman derin ven tıkanıklığı gibi deri toplardamar tıkanıklığı, atardamarları etkilediği zaman atardamar tıkanıklığıyla karşımıza çıkıyor.''

Korunmanın yolu aşıdan geçiyor

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları koronavirüsten korunmak için tek yolun aşıdan geçtiğini anlatıyor. Uzmanlar, aşıların damarlarda kan pıhtılaşmasına sebebiyet verdiği iddialarını yanıltıcı buluyor.

Aşı mı COVID-19 mu kalbe zarar veriyor?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, bu konuda spekülasyon yapıldığını söyleyerek, "Unutmamak gerekir ki tek başına bu hastalığın kendisi, yani COVID-19 enfeksiyonu pıhtıya çok daha fazla risk oluşturuyor" bilgisini verdi.

Kan sulandırıcılara dikkat

Uzmanlar kişilerin kafasına göre kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaması gerektiği konusunda da uyarıyor. Prof. Dr. Mustafa Şırlak, konuyla ilgili "Kan sulandırıcılar çok masum ilaçlar değil çünkü kanama yan etkileri olabilen ilaçlar. En korktuğumuz kanama da beyin kanaması. Dolayısıyla ben COVID oldum hemen kan sulandırıcı kullanayım diye bir olay yok" dedi.

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları; kan sulandırıcı ilaçların mutlaka doktor yönlendirilmesiyle alınması. Aksi taktirde geri dönülmez sağlık sorunlarının oluşabileceğinin altını çiziyor.

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