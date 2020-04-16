Koronavirüs döneminde İngiltere'de aile içi şiddetten ölümler iki katından fazla arttı

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle üç hafta önce başlatılan kısıtlamalar sürecinde en az 16 kadının aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu rakam, son 10 yıl ortalamasının iki katından fazla.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'de erkekler tarafından öldürülen kadınların kaydını tutan Counting Dead Women adlı projenin kurucusu Karen Ingala Smith'in, 23 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında, aralarında çocukların da olduğu en az 16 ölüm olayı tespit ettiği bilgisine yer veriliyor.

Son 10 yıllık dönemde aynı tarihlerde bu tür ölümlerin ortalaması beş, genel olarak 10 yıllık dönem ortalaması ise yedi olarak görülüyor.

İnternet taramaları ve sosyal medya üzerinden irtibata geçilmesi yoluyla tutulan kayıtlarla ilgili bu veriler Çarşamba günü telekonferansla toplanan Parlamento'daki karma komisyonda gündeme getirildi.

Komisyonda İngiltere ve Galler'i temsilen yer alan hukuk müşaviri Vera Baird bu verilere ilişkin olarak, "Normalde haftada iki olan aile içi şiddet kurbanı kadın sayısı, haftada beşe yükselmiş görünüyor, bu krizin boyutunu gösteriyor" diye konuştu.

Aile içi şiddet konusunda kampanya yürüten ve yardım sunan kuruluşlar da, kısıtlamalar başladıktan sonra yardım hatlarını arayanların sayısında artış olduğunu ve İngiltere'deki bu gelişmelerin diğer ülkedeki durumlarla benzerlik gösterdiğini ifade ediyor.

'Suç bildirim süresi uzatılmalı'

Aile içi şiddetle ilgili çalışma yürüten Nicole Jacobs da komisyonda yaptığı konuşmada, bu konudaki suçların polise bildirilmesi için belirlenmiş sürenin, kadınların güvenliği açısından uzatılması gerektiğini söyledi.

Normalde niteliksiz saldırı ve taciz suçlarıyla ilgili yargılamaların altı ay içinde sonuçlanması gerekiyor.