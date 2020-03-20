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Koronavirüs | Dükkâna gelen toptancı hapşırınca olanlar oldu

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Koronavirüs | Dükkâna gelen toptancı hapşırınca olanlar oldu
Koronavirüs | Dükkâna gelen toptancı hapşırınca olanlar oldu

Zonguldak'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezindeki Soğuksu Semti'nde halı satan Mahmut Ay'ın iş yerinde dün öğle saatlerinde Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı, iş yerinde hapşırınca çalışanlar ve diğer müşteriler kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay ise oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Mahmut Ay ve iş yerindekiler panik yaşadı. 

İş yerindekiler daha sonra anlık stresle gülme krizine girdi.

​O anları anlatan Mahmut Ay, "Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarım da dükkandan kaçtı. Gündemde Koronavirüs var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca da böyle bir olay yaşandı. Kendisi bölge bayimiz. Ankara'dan gelince ve hapşırınca biraz tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.

İş yerinde bulunan Ali Doğan Germekaş ise "Daha önce bir kedi videosu izlemiştim. Onun gibi cereyan etti. Kedinin biri hapşırınca diğerleri kaçışıyordu. Ben de onun gibi hızla olay yerinden uzaklaştım" diye ifade etti.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

 

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