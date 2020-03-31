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Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 780 bini, can kaybı 37 bin 500'ü aştı

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Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 780 bini, can kaybı 37 bin 500'ü aştı
Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 780 bini, can kaybı 37 bin 500'ü aştı

ABD'deki Johns Hopkins Ünivesitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 786 bin 228'e, can kaybı 37 bin 820'ye yükseldi.

ABD, 164 bin 603 vaka ile şu ana kadar en çok COVİD-19 vakasının görüldüğü ülke oldu.

En fazla can kaybının meydana geldiği ülke ise 11 bin 591 kişi ile İtalya.

İspanya'daki can kayıpları da 7 bin 716'ya yükseldi.

Fransa'daki ölü sayısı da 3 binin üzerine çıktı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler dün 37 artarak toplam can kaybı 168'e yükseldi.

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