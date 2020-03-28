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Koronavirüs dünyanın en büyük sığınmacı kampına sıçradı

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Bangladeş'te bulunan dünyanın en büyük sığınmacı kampında yeni koronavirüs vakasına rastlandı. Yetkililer, salgının yayılmasını önlemenin 'neredeyse imkansız' olduğunu düşünüyor.
Koronavirüs dünyanın en büyük sığınmacı kampına sıçradı

Bangladeş'in Cox's Bazar adlı yerleşim yerinde bulunan dünyanın en büyük sığınmacı kampında KOVİD-19 vakası görüldü.

Vice News'ta yer alan habere göre, kampta çalışan yardım görevlileri, 855 bin kişinin bulunduğu kampın çok kalabalık ve kirli koşullarda olduğunu ve hastalığın yayılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Yardım kuruluşlarının salgını önlemek için çalışmalara başladıkları belirtilirken, yetkililerin kamptaki kötü koşullar nedeniyle salgını önlemenin neredeyse mümkün olmadığını söylüyor.

Yetkililer, ayrıca ülkedeki KOVİD-19 testi kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı kamplarda yeterli testlerin yapılamayacağını kaydetti.

Ülkede muson sezonunun da yaklaştığı ve sığınmacıların salgın döneminde şiddetli yağmur ve sel felaketlerine de maruz kalabileceği belirtildi.

Söz konusu kampın çoğunluğunu Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar oluşturuyor.

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