“Koronavirüs en fazla bir haftaya düşer”

Koronavirüs ile ilgili yorumlarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Koronavirüs’ün etkisinin en fazla bir hafta sonra düşeceğini belirterek, önemli olanın bireysel korunma olduğuna dikkat çekti.

Diyalog TV’de Güne Merhaba isimli programa konuk olan Bakan Taçoy, Koronavirüs gelecekse, sınır kapılarının 14 gün sonra da açılsa yine de içeriye girebileceğine dikkat çekerek, “Önemli olan; bireysel korunmadır” dedi.

Sabahlara kadar Koronavirüs hastalığının diğerlerinden farkının ne olduğunu düşündüğünü dile getiren Bakan Hasan Taçoy, “Koronavirüs hastalığı en fazla bir hafta sonra düşecek. Belki de bu bitecek, mesela Batı Nil Virüsü gelebilir, bu tür hastalıklar ile savaşmanın nasıl olduğunu bilen bizler, ne yapacaklarımızı da bilmeliyiz” şeklinde konuştu.