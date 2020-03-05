  • BIST 111.815
  • Altın 328,789
  • Dolar 6,1026
  • Euro 6,8189
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Koronavirüs endişesiyle kapatılan İran sınırında 150 TIR yumurta günlerdir bekliyor

»
Şubat sonunda kapatılan Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekleyen 20 firmaya ait 3 bin 500 ton yumurta, miatlarının dolması durumunda imha edilecek
Koronavirüs endişesiyle kapatılan İran sınırında 150 TIR yumurta günlerdir bekliyor

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün 92 can aldığı İran ile sınır kapısının kapatılmasının ardından iki ülke arası taşımacılık yapan yüzlerce TIR, Ağrı Doğubayazıt’taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekliyor. 

İran üzerinden Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç edilmesi için gönderilen 3 bin 500 ton yumurtayı taşıyan 150 TIR, günlerdir sınır kapısında. 

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada 20 firmaya ait yumurtaların 3 milyon dolarlık bedelini peşin aldıklarını ve kullandıklarını söyledi. 

Afyon, "Yumurtaların geçişine izin verilmemesi halinde bu parayı karşı tarafa ödemek zorunda kalacağız. Yumurtaları teslim edemezsek sektörümüz büyük sıkıntı içine girecek. Yumurtaları son kullanma tarihlerinin dolması halinde imha edeceğiz ve sektörün zararı daha da artacak” dedi. 

TIR’ların 1-2 gün içerisinde kapıdan acilen geçmesi gerektiğini ifade eden Afyon, “Şimdiden adet başına maliyeti 37 kuruş olan yumurtayı 20 kuruşa satamıyoruz. TIR’lar geri dönerse 10 kuruşa kadar iner” diye konuştu. 

Yumurtaların yalnızca 1 kilometre daha geçerek ara bölgeye aktarılmasını talep ettiklerini söyleyen İbrahim Afyon, "Biz de güvence veriyoruz, en ufacık risk varsa malımızı orada imha ederiz. Bakanlığımıza hak veriyoruz ama anlayış bekliyoruz” diyerek, Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıklarından destek beklediklerini duyurdu. 

YUM-BİR Başkanı, geçmelerine izin verilmesi durumunda TIR şoförlerinin özel kıyafetli olacağını, araçtan inmeyeceklerini ve yine karşı tarafın özel kıyafetli bir ekibinin malı teslim alacağını söyledi. 

“Şoförümüz hiçbir temas kurmadan ara bölgeden geri gelecek, gerekirse karantinaya tâbi olacak”  diyen Afyon şöyle konuştu: 

Yumurtaların miadı yaklaşıyor. Hükümetimizin bir an önce bu konuda karar vermesini bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın insan sağlığını riske atmadan malımızın sevkiyatının önünü açmasını umuyoruz. Bizimle aynı durumda olan diğer sektörlerle de istişare halindeyiz ancak en riskli ürün yumurta, ardından da beyaz et geliyor. Diğer kapılarda uygulanan temassız aktarıma Gürbülak Sınır Kapısı'nda da izin verilmesini bekliyoruz.


Türkiye, İran'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını 23 Şubat itibariyle geçici olarak kapatma kararı almıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öcalan'ın son görüşmesindeki konuşmaları açıklandı05 Mart 2020 Perşembe 18:40
  • Türkiye'de: Oğlunu öldürdüğünü 8 yıl sonra itiraf etti05 Mart 2020 Perşembe 18:20
  • İsveçli parti lideri Edirne’de ‘İsveç’e gelmeyin, yer yok’ yazan broşür dağıttı05 Mart 2020 Perşembe 18:01
  • ‘Savcıyım’ diye vatandaşı dolandıranlar, birbirlerini de dolandırmaya kalktı05 Mart 2020 Perşembe 13:53
  • Sakarya'da umreden dönen bir hastada koronavirüs şüphesi05 Mart 2020 Perşembe 13:31
  • Soros'tan Erdoğan açıklaması: Desteği hak ediyor05 Mart 2020 Perşembe 12:06
  • Son Dakika Haberi: THY uçağında KORONA virüs05 Mart 2020 Perşembe 11:29
  • Sığınmacılar silah zoruyla sınıra götürülüyor: 'Buradan artık dönüş yok'05 Mart 2020 Perşembe 11:27
  • Kardeşi Abdullah Öcalan ile görüşmesini aktardı05 Mart 2020 Perşembe 11:12
  • Kremlin, Erdoğan-Putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı05 Mart 2020 Perşembe 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti