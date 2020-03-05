Koronavirüs endişesiyle kapatılan İran sınırında 150 TIR yumurta günlerdir bekliyor

Şubat sonunda kapatılan Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekleyen 20 firmaya ait 3 bin 500 ton yumurta, miatlarının dolması durumunda imha edilecek

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün 92 can aldığı İran ile sınır kapısının kapatılmasının ardından iki ülke arası taşımacılık yapan yüzlerce TIR, Ağrı Doğubayazıt’taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekliyor.

İran üzerinden Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç edilmesi için gönderilen 3 bin 500 ton yumurtayı taşıyan 150 TIR, günlerdir sınır kapısında.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada 20 firmaya ait yumurtaların 3 milyon dolarlık bedelini peşin aldıklarını ve kullandıklarını söyledi.

Afyon, "Yumurtaların geçişine izin verilmemesi halinde bu parayı karşı tarafa ödemek zorunda kalacağız. Yumurtaları teslim edemezsek sektörümüz büyük sıkıntı içine girecek. Yumurtaları son kullanma tarihlerinin dolması halinde imha edeceğiz ve sektörün zararı daha da artacak” dedi.

TIR’ların 1-2 gün içerisinde kapıdan acilen geçmesi gerektiğini ifade eden Afyon, “Şimdiden adet başına maliyeti 37 kuruş olan yumurtayı 20 kuruşa satamıyoruz. TIR’lar geri dönerse 10 kuruşa kadar iner” diye konuştu.

Yumurtaların yalnızca 1 kilometre daha geçerek ara bölgeye aktarılmasını talep ettiklerini söyleyen İbrahim Afyon, "Biz de güvence veriyoruz, en ufacık risk varsa malımızı orada imha ederiz. Bakanlığımıza hak veriyoruz ama anlayış bekliyoruz” diyerek, Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıklarından destek beklediklerini duyurdu.

YUM-BİR Başkanı, geçmelerine izin verilmesi durumunda TIR şoförlerinin özel kıyafetli olacağını, araçtan inmeyeceklerini ve yine karşı tarafın özel kıyafetli bir ekibinin malı teslim alacağını söyledi.

“Şoförümüz hiçbir temas kurmadan ara bölgeden geri gelecek, gerekirse karantinaya tâbi olacak” diyen Afyon şöyle konuştu:

Yumurtaların miadı yaklaşıyor. Hükümetimizin bir an önce bu konuda karar vermesini bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın insan sağlığını riske atmadan malımızın sevkiyatının önünü açmasını umuyoruz. Bizimle aynı durumda olan diğer sektörlerle de istişare halindeyiz ancak en riskli ürün yumurta, ardından da beyaz et geliyor. Diğer kapılarda uygulanan temassız aktarıma Gürbülak Sınır Kapısı'nda da izin verilmesini bekliyoruz.



Türkiye, İran'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını 23 Şubat itibariyle geçici olarak kapatma kararı almıştı.