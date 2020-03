Koronavirüs endişesiyle tuvalet kağıdı stoklarını tüketen Avustralyalılara 'yardım': Bir gazete fazladan sayfa bastı

Koronavirüs endişesi nedeniyle market raflarını boşaltan ve ülkede tuvalet kağıdı stoklarının tükenmesine neden olan Avustralyalıların yardımına mizahi yönüyle bilinen NT News adlı gazete koştu. Gazete fazladan sekiz boş sayfa bastı.

Olası bir koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyen Avustralyalıların marketlere akın etmesi sonucu tüm raflar boşalırken, ülkedeki tuvalet kağıdı stokları da tükendi.

Durum, sosyal medyada #ToiletPaperApocalypse (tuvalet kağıdı kıyameti) ve #ToiletPaperEmergency (tuvalet kağıdı krizi) etiketleriyle çok konuşulurken, mizahi yayınları ve tuhaf başlıklarıyla ün salan NT News gazetesi doğrudan ‘yardıma koştu’.

Darwin merkezli gazete, kesilip tuvalet kağıdı yapılabilecek halde fazladan sekiz boş sayfa bastı. Gazete, Twitter hesabından “Evet, gerçekten baskı yaptık” açıklamasıyla duruma inanmayanlara da seslendi.

Gazetenin editörü Matt Williams, “Kesinlikle tuhaf bir sayı değil” derken, “Biz, dünya çapında okuyucularımızın ihtiyaçlarını anlayan bir gazete olarak biliniyoruz. Avustralya’nın kuzey bölgesinde yaşayan halkın tuvalet kağıdı ihtiyacı şu anda çok büyük, bu yüzden onlara ihtiyaç duydukları şeyleri vermek zorundaydık” ifadelerini kullandı.

Williams, satışların çok iyi olduğunu da söyledi.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu