Koronavirüs erkeklerde cinsel sorunlara yol açıyor!

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 1 milyonu aşarken, hastalığın vücuttaki diğer etkileri de açığa çıkmaya devam ediyor.

Mersin Üniverstesi’nden Profesör Dr. Selahittin Çayan'ın İngiliz Daily Star gazetesine konu olan çalışmasına göre, erkekler corona virüsten daha fazla etkileniyor çünkü virüs erkek cinsiyet hormonu olan testosterona saldırıyor.

Çalışmada, hastaneye yatan erkek hastaların testosteron düzeylerinin yaklaşık yüzde 30 düştüğü gözlemlendi. Uzmanlar bu durumun hastaların cinsel dürtülerini azalttığını ve ciddi şekilde hastalanma risklerini artırdığını açıkladı.



COVİD-19'UN ŞİDDETİ ARTTIKÇA TESTOSTERON DÜŞÜYOR

Araştırmanın başyazarı Profesör Selahittin Çayan, “Çalışmamızda Covid-19'un şiddeti arttıkça ortalama testosteron seviyesi düştü. Testosteron, solunum organlarının bağışıklık sistemi ile ilişkilidir ve düşük testosteron seviyeleri solunum yolu enfeksiyonu riskini artırabilir” ifadelerini kullandı.



Türk araştırmacılar, Covid-19 için pozitif test edilen ve hastanede yatan erkeklerin yüzde 51’inin vücutlarının yeterli testosteron üretmediği bir durum olan hipogonadizm geliştirdiğini keşfetti. Hastaların testesteron seviyelerinin enfeksiyondan sonra ortalama yüzde 30 oranında azaldığı ortaya konuldu.



Bununla birlikte bilim insanları, katılımcıların üçte ikisinin cinsel isteğinde azalma olduğunu ifade etti. Hormon seviyelerindeki düşmenin asemptomatik hastaları da etkileyebileceğini belirtildi.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Uzmanların ifade ettiğine göre testosteron, cinsel organların gelişiminde ve kas büyümesinde anahtar rol olmasının yanı sıra, viral enfeksiyonlarla mücadele de dahil olmak üzere bağışıklık tepkilerini düzenlemeye yardımcı oluyor.



Mersin Üniversitesi’nden bilim adamları, ağır hastalık ile düşük testosteron seviyeleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirterek, Covid-19'un, bağışıklık sistemlerini etkisiz hale getirerek erkekleri daha kötü semptomlara karşı daha savunmasız durumda bıraktığını açıkladı.



232 HASTA İNCELENDİ

The Aging Male dergisinde yayınlanan çalışmada , corona virüs testi pozitif çıkan 232 erkek hasta inceledi. Katılımcılar, yoğun bakım hastaları, asemptomatik hastalar ve standart hastane bakımına ihtiyaç duyanlar olmak üzere 3 gruba ayrıldı.



TESTESTERON TEDAVİSİ COVİD-19'U İYİLEŞTİRMENİN ÖTESİNDE DE FAYDALAR SAĞLAYABİLİR

Profesör Çayan, yoğun bakımdaki hastalarda testosteron seviyesinin en düşük düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Ortalama toplam testosteron seviyesi, yoğun bakım grubunda asemptomatik gruba ve standar bakım gruplarına oranla önemli ölçüde düşüktü. Düşük testosteron aynı zamanda enfeksiyona bağlı hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarında erkeklerde tüm nedenlere bağlı ölümler ile ilişkilidir, bu nedenle testosteron tedavisi Covid-19 için sonuçları iyileştirmenin ötesinde faydalar da sağlayabilir” açıklamasını yaptı.

Önceki çalışmalar da düşük testosteron seviyelerini gripten ölme riskinin yanı sıra iltihaplanma, kalp hastalığı ve yüksek tansiyonla ilişkilendirmişti.