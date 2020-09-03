Tüm dünya koronavirüsle mücadele devam ederken, ölü ve vaka sayısındaki artış engellenemiyor. Öte yandan hastalığı farkında olmadan ya da hafif belirtilerle geçirenlerin sayısının da hayli fazla olduğu söyleniyor.

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını etkisini hala sürdürürken, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Öte yandan hastalığı farkında olmadan ya da hafif belirtilerle geçirenlerin sayısı da hayli fazla.