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Koronavirüs geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) geçiren çocuklarda görülen ölümcül MIS-C hastalığının Türkiye'de ülke genelinde 100'ün üzerinde çocukta tespit edildiği, bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Koronavirüs geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi

Koronavirüs geçiren ya da pozitif biriyle teması olan 4-16 yaş arası çocukları MIS-C hastalığı tehdit ediyor. Çocuklar koronavirüsü hafif ve belirtisiz atlattığı için geç fark edilen bu hastalık ölüme yol açabiliyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen Temmuz ayından bu yana sadece Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu hastalıktan 62 çocuğun tedavi gördüğünü söyledi.

 

Prof. Dr. Ceyhan, bir kaç ay önce kendi hastanelerinde 32 MIS-C vakası varken diğer bütün merkezlerin toplamında 103 vaka olduğunu ve 3 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, MIS-C hastalığı görülen çocuklardan bazılarının solunum cihazına, kalp, akciğer makinesine bağlandığını, apandisit ameliyatı geçirmek zorunda kalanların olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, MIS-C hastalığının ilk olarak Kawasaki hastalığı ile karıştırıldığını belirterek, "Kawasaki bu kadar ağır seyretmez, bu çok hızlı ve ağır seyrediyor" dedi.

 

'TEDAVİSİ UZUN SÜREN, ÖLÜME YOL AÇABİLEN HASTALIK'

Hacettepe'de bazı farklılıkları keşfederek, buna göre tedavi planı geliştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, "Bu tedavi planı sayesinde bu 62 çocuktan hiçbirini kaybetmedik; ama solunum cihazına bağlanan, kalp, akciğer makinesine bağlanan, apandisit ameliyatına gidenler oldu. Biz şunu fark ettik; iltihabi hastalık, bütün vücuda yayılmış olarak görünüyor, organ yetmezliği gelişiyor, bir grubu da çok ilginç şekilde sanki apandisit gibi geliyor, yaygın karın ağrısı, ameliyata alınacak kadar ağır karın bulguları oluyor. Bir yandan koronavirüsü tedavi ederken bir yandan da bu reaksiyonu baskılamaya çalışıyoruz tedavide. Kanamalar oluyor, kanamaları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Oldukça uğraştıran hem aileyi hem çocuğu hem de tıbbi personeli uğraştıran, genellikle uzun süren ve ölüme de yol açabilen bir hastalık" diye konuştu.

 

'MIS-C GÖRÜNMEYE BAŞLIYORSA KORONAVİRÜS VAKALARI ARTIYORDUR'

Prof. Dr. Ceyhan, MIS-C hastalığının görülme sıklığının toplumdaki çocuk koronavirüs vakalarının sıklığı ile ilgili olduğunu söyledi. Ceyhan, "Eğer toplumda o sırada vaka sayıları belli değerin üzerine çıkmadıysa o zaman nadir görünüyor, biz son vakamızı geçen hafta gördük. Dolayısıyla bir toplumda MIS-C görünmeye başlıyorsa bilin ki koronavirüs vakaları artıyordur. Yazın Temmuz'da başlayan bir dönemden itibaren bütün koronavirüs servisinin neredeyse tamamında bu şekilde hastalar yatıyordu. Bizim 32 vakamız varken diğer bütün merkezlerin toplamı 103 civarındaydı ve 3 tane kayıp vardı" ifadesini kullandı.

'BU BELİRTİLER VARSA HİÇ ZAMAN KAYBETMEYİN'

Prof. Dr. Ceyhan, MIS-C hastalığının belirtilerine ilişkin, "Bir çoğunda aile çocuğun koronavirüs geçirdiğinin farkında değil, çocuklarda belirtiler daha az göründüğü için biz laboratuvarda baktığımızda görüyoruz koronavirüsü. Koronavirüsün yaygın olduğu dönemde bir çocukta 5 günden uzun süren ateş varsa, deride morarmalar döküntüler varsa, vücuttaki organlarda fonksiyon bozukluğu bulguları varsa, kalbi ile alakalı bulgular olabilir, göğüs ağrısı olabilir, çocuk efor sarf edemez, şiddetli karın ağrısı olabilir böyle bir durumda hiç vakit geçirmeden hemen en yakın acil çocuk enfeksiyon merkezine müracaat edilmesi lazım" dedi.

ZEYNEP, 19 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Kayseri'de yaşayan Fatma-Fatih Özhöbek çiftinin 9 yaşındaki kızları Zeynep'te de koronavirüsten sonra MIS-C hastalığı gelişti. Durumu ağır olan Zeynep, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınarak, solunum cihazına bağlandı. Yaklaşık 19 gün süren tedaviyle hastalığı yenen Zeynep, sağlığına kavuştu.

Zeynep Özhöbek, MIS-C hastalığından sonra kolunda ve başında yaralar çıktığını söyledi. Özhöbek, "İyileştikten sonra şu anda elimde titreme var ve çabuk yoruluyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Özhöbek, ailece koronavirüse yakalandıklarını belirterek, "Hepimizi virüsü atlattık. Sağlığımıza kavuştuktan 5 hafta sonra Zeynep'te MIS-C görüldü. Düşmeyen ateşi vardı. Zeynep'e göğüs tüpü takılmıştı. Ailelere uyarım, biz maskemizi takıp korunuyorduk. Herkes maskesini taksın, mesafeye dikkat etsin" diye konuştu.

'COVID-19 GEÇİRDİKTEN 6-8 HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKIYOR'

Zeynep'in doktoru Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Binnaz Çelik, MIS-C hastalığının çocuklarda özellikle Covid-19 geçirdikten 6-8 hafta sonra ortaya çıktığını belirterek, "Bu hastalık çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Çok şükür bizim hastanemize yaşam destek ünitesine bağlanmaya neden olabilecek ciddi hastamız olmadı. Sadece solunum cihazına bağlanmayı gerektirecek bir hastamız oldu ve onu da sağlığına kavuşturduk. Zeynep'in ilk geldiğinde tansiyonu düşüktü, genel durumu kötüydü, direkt yoğun bakım servisine aldık. Yoğun bakımda solunumu sıkıntıya girdiği için solunum cihazına bağladık. Yaklaşık 9 gün çocuk yoğun bakımda MIS-C tedavisi gördü. 9 günün ardından solunum cihazından çıkardık, serviste de 10 gün yattı. Kalp tutulumu vardı o da normale geldi" ifadesini kullandı.

 

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