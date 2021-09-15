  • BIST 1.423,970
  • Altın 486,33
  • Dolar 8,4280
  • Euro 9,9450
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Koronavirüs geçirenlerde 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi

» »
Koronavirüs geçirenlerde 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi
Koronavirüs geçirenlerde 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Yapılan son çalışmada, koronavirüs geçirenlerde geçirmeyenlere göre 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi. Çok ciddi bir seriydi bu. Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır. Dolayısıyla aşı yaptıranlarda kalp yönünden endişe olmasın" dedi.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs aşısında oluşabilecek yan etkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'de çok yoğun aşılama programı yürütüldüğünü belirterek, "Aşılamada dünyada 7'nci sıradayız. Büyük bir başarıya imza atıyor devletimiz, hem yerli aşı hem de yabancı temininde" dedi.

'MEME TAKİPLİ KADINLAR, AŞILARINI MAMOGRAFİDEN SONRA YAPTIRSIN'

Aşılara ilişkin bazı karşıt görüşlü kişiler de olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Savaşçı, 'Aşıların hiçbir yan etkisi olmuyor' demenin bilimsel açıdan yanlış olacağını belirterek, "Pfizer-BioNTech aşısında omuzda, kolda ağrılı bezeler çıkabiliyor. Bunun için halkımız endişe etmesin, birkaç gün yapılan tedavilerle normalleşiyor zaten. Meme takipli kadınların aşılarını mamografiden sonra yaptırmalarını öneriyoruz çünkü bazen yanıltıcı görüntülere neden olabilir. Vertigoya eğimli, baş dönmesi olan kişilerde bazen aşının yan etkisi vertigoyu tetikleyebiliyor. Kol ağrısı, ateş, yaygın vücut ağrısı yapabiliyor. Bu dönemde biz genelde bol sıvı, ılık duş, istirahat öneriyoruz. Çok gerekmedikçe ağrı kesici önermiyoruz. Çok ağrı oluyorsa ağrı kesici önerebiliriz" diye konuştu.

'37 KAT DAHA FAZLA KALP KASI İNTİHABI TESPİT EDİLDİ'

Doç. Dr. Savaşçı, kalp kası iltihabına ilişkin yapılan bilimsel çalışmaya da değinerek, "Yapılan son çalışmada, koronavirüs geçirenlerde geçirmeyenlere göre 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi. Çok ciddi bir seriydi bu. Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır. Dolayısıyla aşı yaptıracaklarda kalp yönünden endişe olmasın. Örnek veriyorum; kişide bazı kronik hastalıklar vardır, vücutta çok fazla pıhtı atma riski vardır bu kişiler biraz daha doktor tavsiyesi ve önerilere uyarak ve kan sulandırıcı alıyorsa bu dönemde mutlaka ilaçlarına dikkat etmeleri, kalp krizi ve pıhtı atma riskini aşının da olumsuz etkisi ortaya çıkmaması anlamında önemli olacaktır" dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da Pfizer üretimi Covid-19 aşısı şişelerinde yabancı madde saptandı15 Eylül 2021 Çarşamba 19:45
  • Çocukların bağışıklığının güçlü olması için 5 besine önem verilmeli!15 Eylül 2021 Çarşamba 19:30
  • Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisi arasındaki fark görüntülendi15 Eylül 2021 Çarşamba 19:00
  • AB 200 milyon doz aşı daha bağışlayacak15 Eylül 2021 Çarşamba 17:41
  • Dizdarlı’dan uyarı: Önümüzdeki 15 gün çok kritik15 Eylül 2021 Çarşamba 16:35
  • Dünya aşı yardımı hedefinden çok uzakta15 Eylül 2021 Çarşamba 14:34
  • Üçüncü doz tartışmaları sürüyor: Ülkeler nasıl kararlar aldı?15 Eylül 2021 Çarşamba 14:02
  • Corona virüsü aşısında çirkin oyun: Aylar sonra ortaya çıktı15 Eylül 2021 Çarşamba 09:09
  • Araştırma: Göz bozukluğu olan kişilerde demans riski daha yüksek14 Eylül 2021 Salı 22:45
  • Gizli Şeker Nasıl Geçer?14 Eylül 2021 Salı 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti