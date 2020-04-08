Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.

Oyuncak ayıların peşinde

Çoğu ülkede haftalar boyunca kapalı kalan okullar, birçok ailenin sosyal mesafeyi koruyarak dışarıda daha dolu vakit geçirmesine yol açtı. Bu durumu çocuklarla eğlenmek için fırsat sayan Belçika ve Hollanda’daki binlerce kişi, camlarının önüne peluş oyuncak ayı koyarak çocuklara hazine oyunu hazırladı. Birçok aile interaktif haritalarla bu oyuncakların izini sürüyor.

Risk grubuna sahip çıkmak

Yaşı ilerlemiş kişiler, gençlere göre SARS-CoV-2 virüsünden daha fazla etkileniyor. Bu durum, birçok ülkede süpermarketleri harekete geçirdi ve sadece belli bir yaşın üstündeki kişilerin huzurla içinde alışveriş yapabilmesi için özel saatler belirlendi.

Gündelik hayatı güzelleştirmek

Türkiye’de 65 yaşını geçmiş veya kronik hastalıklara sahip insanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Mersin’de yaşayan 25 yaşındaki Zülkif Cengiz de, dışarı çıkamayanların evlerinin önünde müzik yaparak sağlığını koruması gereken risk grubundaki kişilere yardımcı oluyor ve kafalarını dağıtmalarını sağlıyor.

Pozitif düşünmek

Birçok İtalyan haftalardır evlerinden çıkamıyor. Alınan önlemlerin ne kadar süreceği ise belli değil ve en az Nisan ortasına yasakların sürmesi öngörülüyor. Yine de İtalyanlar birbirlerini cesaretlendirmekten vazgeçmiyor: Birçok pencere ve balkondan renkli gökkuşağı sembolü ile birlikte şu yazıyı görmek mümkün: "Andrà tutto bene" - “Her şey güzel olacak”.

“Yanındayız İtalya!”

Dayanışma ruhu ölmedi, hala yaşıyor. Rusya’nın güneybatısındaki Beslan’da yaşayanlar, İtalya’ya desteklerini mum yakarak gösterdi. Paraguay, Polonya ve Bosna’da kamu binaları İtalyan bayrağınının renkleri olan yeşil, beyaz, kırmızı ile donatılırken Çin’de ise otobüsler süslendi. İtalya, COVID-19 salgınınının en ağır yaşandığı ülkelerden biri.

Ufukta yükselen umut ışıkları

İsviçre destek için ışık gönderildi! “Işık umuttur” anlayışını benimseyen İsviçreliler, ünlü Matternhorn dağını birkaç gün boyunca aydınlattılar. #Evdekal paylaşımları ile de evden çıkmak konusunda uyarılar yapmayı unutmayan birçok İsviçreli, salgını ciddiye almanın önemine dikkat çekti.

Haydi gel, tatilcilik oynuyoruz!

Korona salgını, fotoğrafçı Adas Vasiliauskas’ın işlerini kaybetmesine sebep olmuş. Yine de umutsuzluğa kapılmayan Vasiliauskas, kısıtlamalar sebebiyle evde zaman geçiren Litvanyalıların drone ile fotoğraflarını çekmeye başlamış. Çatıda güneşlenmek, balkonda spor yapmak, çılgın kıyafetler giymek ya da bir sonraki tatilin hayalini kurmak - Vasiliauskas’un bu anlara denk gelmesi hiç de zor olmamış.

Zor durumdaki hayvanlara yardım

Bangladeş’te de sosyal hayat durma noktasında. Üstelik insanların yemek için evden dışarı çıkmamaları, çöplerden ve artıklardan beslenen hayvanlar için problem oluşturmaya başlamış. Başkent Dakka’daki gönüllüler de bu nedenle sokak köpeklerini beslemeye başlamışlar. Almanya’da ise, hayvan hakları dernekleri şehirlerdeki güvercinlerin aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.