  • BIST 115.154
  • Altın 388,541
  • Dolar 6,8481
  • Euro 7,6928
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Koronavirüs Hakkında Çıkan Haber Sayısı 25 Milyonu Aştı

» »
Koronavirüs Hakkında Çıkan Haber Sayısı 25 Milyonu Aştı
Koronavirüs Hakkında Çıkan Haber Sayısı 25 Milyonu Aştı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen covid-19, konuşulma oranıyla da rekora koşuyor. Türkiye’de vaka sayılarında dalgalanma yaşanırken, salgının konuşulma oranı her geçen gün artıyor. Türkiye’de salgının görüldüğü günden bu yana 25 milyonun üzerinde haberin medyada yansıma bulduğu görüldü.

 

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press’in medya incelemesine göre, 10 Mart’tan bugüne kadar Koronavirüs hakkında yazılı basında700 bine yakın haber çıktığı tespit edildi. Online mecralarda 23 milyon 201 bin 458 haber yansıması tespit edilirken, TV kanallarında ise 1 milyon 504 bin 120 haber çıkışı görüldü.

 

ALMANYA’DA COVID-19 TEKRAR ARTIŞ GÖSTERDİ

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı rakamlara göre salgının başladığı günden bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayılarının açıklandığı günlerden geçiyoruz. Araştırmaya göre, kısıtlamaları gevşeten ülkeler arasında son günlerde en yüksek artışın yaşandığı ülke Almanya olurken, günlük vakalardaki bir haftalık artış oranı yüzde 36 olarak saptandı.Vaka artışıyla Almanya’yı yüzde 29 ile Ukrayna ikinci sıradan, yüzde 24 ile ABD üçüncü sıradan izledi. Buna karşın normalleşmeye dönen ve iyileşmelerin görüldüğü ülkelerin başını yüzde 86 ile Hollanda’nın çektiği görüldü. Hollanda’yı bu anlamda yüzde 67 ile Singapur takip ederken, üçüncü sırada yüzde 61 ile İspanya yer aldı. Türkiye ise iyileşme gösteren ülkeler arasında yer alırken oranın yüzde 3 olduğu kaydedildi.

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir25 Haziran 2020 Perşembe 22:30
  • “Unutkanlık, Demans ve Alzheimer aynı şey midir?25 Haziran 2020 Perşembe 22:15
  • 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon haşere yaşıyor25 Haziran 2020 Perşembe 22:00
  • Cilt kanseri belirtileri nelerdir?25 Haziran 2020 Perşembe 21:45
  • 20 yıllık araştırma sona erdi: Bunu yapanların ömrü uzuyor25 Haziran 2020 Perşembe 21:30
  • 250 yaşına kadar yaşamak mümkün25 Haziran 2020 Perşembe 21:24
  • Kahve ve çay tüketimi bağırsakları tembelleştiriyor25 Haziran 2020 Perşembe 21:00
  • Akıllı cep telefonlar insan hafızasını olumsuz etkiliyor25 Haziran 2020 Perşembe 20:38
  • Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı...Listede Türkiye'de var25 Haziran 2020 Perşembe 18:45
  • Akıncı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapıldığı Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret etti25 Haziran 2020 Perşembe 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti