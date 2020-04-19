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Koronavirüs hastalarını gizleyen muhtarın mahallesinde vaka sayısı 44’e yükseldi

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Van’da, karantinanın kalkması için İstanbul’dan gelen kişileri yetkililere haber vermeyen muhtarın mahallesinde vaka sayısı 44’e çıkması üzerine mahalle, Sağlık Bakanlığı'nca özel çalışma alanı ilan edildi
Koronavirüs hastalarını gizleyen muhtarın mahallesinde vaka sayısı 44’e yükseldi

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı.

Karantina süreci devam ederken, İstanbul'dan mahalleye gelen başka vatandaşların da olduğu ve muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için bu durumu yetkililere haber vermediği ortaya çıkmıştı.

Olay sonrası sağlık görevlilerinin belirlemelerine göre, 23 kişinin virüs taşıdığı mahallede vaka sayısı 44’e yükseldi.

Konuya ilişkin Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İstanbul’dan 7 Nisan'da Van’a gelen ve ikamet ettiği Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi’ne giden bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine mahalle Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmıştı. Ancak İstanbul’dan gelen başka vatandaşların da olduğu ve Mahalle Muhtarı Mikail Duman tarafından gizlendiği belirlenince mahallede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. Özel sağlık ekipleri mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 hane ve 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlattı. Dün 200 kişiye yapılan korona virüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalarla birlikte mahalledeki korona virüs vaka sayı 44’e yükseldi. Giriş çıkışların yasak olduğu mahallede testler devam ederken, tespit edilen yeni vakaların tedavilerine başlandı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından mahalle muhtarı Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı. 

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