Dünyada Birkaç Vakadan Biri: Koronavirüs Hastası Anne, Yapay Kalp Ve Akciğerle Doğum Yaptı

Türkiye'de ilk kez gebe bir koronavirüs hastasına yapay kalp akciğer cihazı ECMO altındayken sezaryenle doğum yaptırıldı. Anne ve bebek, dünyada birkaç vakadan biri olarak literatüre girecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 31 haftalık hamileyken COVİD-19'a yakalanan ve durumu hızla ağırlaşan 27 yaşındaki Nida Pelit hastaneye kaldırıldı.

Akciğerleri iflas eden ve artık normal tedavilere yanıt vermeyen genç kadının yapay kalp ve akciğer cihazı ECMO ile kurtarılabileceğine karar verildi.

Türk doktorları mucizeyi gerçekleştirdi

Mihra bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı.Türkiye'de ilk kez bir COVID hastasına ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen operasyonu yaptı.

Mucize bebek Mihra, prematüre doğduğu için birkaç gün yeni doğan yoğun bakım servisinde izlendikten sonra normal servise alındı. Türkiye'de ilk, dünyada da birkaç vakadan biri olan bebek, tıp camiasının da ilgi odağı oldu.

“Bebeğin hayatı dakikalarla sınırlıydı”

ECMO ekibinden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Mert Özgür, “Bu cihazın görevi, COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ileri akciğer hasarı oluşan hastalarda, akciğeri by-pass etmek. Bu hasta bize danışıldığı zaman ise açıkçası hem anne, hem de bebeğin hayatı dakikalarla sınırlıydı. Gebeliği o anda sonlandırsak bebeği kaybederdik, akciğer gelişimini tamamlamamıştı. O nedenle hızlıca karar alarak hastayı bu şekilde ECMO'ya bağladık" dedi.

“Dünyada birkaç vakadan birisi”

ECMO cihazına bağlıyken anneyi sezaryen ameliyatına aldıklarını anlatan Opr. Dr. Özgür. Pelit, “Bebeğin akciğer gelişimini tamamlamasının ardından hem annenin, hem de bebeğin hayatı için doğumun yapılmasına karar verdik. Türkiye'de ilk vaka, dünyada da birkaç vakadan biri olduğu için tıp dünyası ile paylaşacağız elbette” diye konuştu.

Henüz 5 yıllık evli olduklarını ve 2 yaşında da bir oğlu olduğunu söyleyen baba Anıl Pelit ise Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekiplerine minnettarlığını dile getirdi.