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Koronavirüs hastası kadın, kaçırıldığını zannedip koşarak kaçmaya çalıştı

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Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için sağlık ekiplerince evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, kaçırıldığını zannederek araçtan inip koşmaya başlayınca polis tarafından yakalandı.
Koronavirüs hastası kadın, kaçırıldığını zannedip koşarak kaçmaya çalıştı

Karabük'te rahatsızlanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 65 yaşındaki Zehra Taraş'a Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan Taraş, Eflani ilçesindeki evinde karantinaya girmesi için sağlık ekiplerince hasta nakil aracına bindirildi.

Safranbolu ilçesine gelindiği sırada ekiplerden aracın durdurulmasını isteyen Taraş, aniden araçtan inerek kaçmaya başladı.

Taraş, durumun bildirilmesi üzerine, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polislere, kaçırıldığını iddia eden Taraş, hasta nakil aracına binmek istemedi. Polis ekiplerinin de ikna edemediği Taraş, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla aranması üzerine ikna oldu.

Yeniden hasta nakil aracına bindirilerek evine götürülen Taraş'a polis ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesti.

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