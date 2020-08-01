Koronavirüs: Hindistan’da vaka sayılarında rekor artış

Hindistan’da yetkililer son 24 saatte 57.000 bin yeni Covid-19 vakası görüldüğünü açıkladı. Bu sayı, bir günde kaydedilen en fazla vaka sayısı oldu.

Ülkede son 3 gündür günde 50.000’den fazla vaka kaydediliyor.

Hindistan’ın ekonomik kalbi Mumbai’nin yer aldığı Maharashtra eyaleti koronavirüs salgınından en kötü etkilenen bölge.

Andhra Pradesh, Telangana ve Assam’ın da aralarında bulunduğu pek çok eyalette de vaka sayıları hızla artıyor.