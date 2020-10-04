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Koronavirüs: Hollanda okullarda havalandırma için 360 milyon euro ayırdı

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Koronavirüs: Hollanda okullarda havalandırma için 360 milyon euro ayırdı
Koronavirüs: Hollanda okullarda havalandırma için 360 milyon euro ayırdı

Hollanda hükümeti, ilk ve orta dereceli okulların "korona korumalı" hale getirilmesi için havalandırma sistemlerinin yenilenmesini kararlaştırdı.

Hollanda Eğitim Bakanlığı, okullar ve belediyelerin havalandırma sistemlerini iyileştirmesine yardımcı olmak için 360 milyon euro kaynak ayırdı.

Hollanda'da Ağustos ayı ortalarında açılan ilk ve orta öğretim okullarının yaklaşık yüzde 11'inin, sağlıklı havayı garanti altına almak için gerekli olan yeterli teknik donanıma sahip olmadığı ortaya çıktı.

Hükümetin araştırmasına göre ülkedeki okulların yaklaşık 800'ünde yasal havalandırma standartları henüz karşılanmıyor.

Bu nedenle, sınıfların kapı ve pencereleri sık sık açılarak havalandırma sağlanıyor.

Hükümet, iyi bir havalandırma sisteminin koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını belirterek, bu nedenle 360 milyon euroluk kaynağı belediye ve okullara tahsis etti.

Hollanda'daki yaklaşık 9 bin 300 okulun yüzde 80'i Havalandırma Koordinasyon Ekibi (LCVS) tarafından yapılan araştırmaya katıldı.

Okullardaki havalandırma durumuna ilişkin çalışma sürüyor.

İlk ve ortaöğretim okullarının çatı kuruluşlarına göre, hükümetin havalandırma konusundaki maddi yardımı önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Hollanda hükumeti, öğrenci ve öğretmenlerin okul koridorlarında ve kantinlerde maske ile dolaşmalarını önerdi.

Sınıfa girince maskeler tekrar çıkarılabilecek.

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