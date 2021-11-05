Koronavirüs ilacı salgında oyun değiştirici olacak

ABD'nin geliştirdiği koronavirüs ilacı Molnupiravir için onay veren ilk ülke İngiltere oldu. İlacın, salgının seyrini değiştirebilecek bir oyun değiştirici olması bekleniyor. Uzmanlar, aşı ve ilaçla salgının ölümcül olmaktan çıkacağını söylüyor.

ABD'li ilaç şirketi Merck, COVID-19 hapının yetişkinlerde acil kullanım izni talebiyle Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurusunu yapmıştı. İlaç, kullanıma “FDA onayı” alarak koronavirüs için ilk oral antiviral ilaç oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı da Merck'in ürettiği "Molnupiravir" adlı ilacın pazarlama iznini beklemeden, acil kullanım için hazırlanmasını tavsiye etti.

İngiltere onaylayan ilk ülke oldu

İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi kurumu ise COVID-19 için geliştirdiği Molnupiravir'in kullanımına onay verdi. Böylelikle İngiltere aşının ardından ilaca da onay veren ilk ülke oldu.

Amerikan The Washington Post'un haberine göre Merck Başkanı Robert M. Davis yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i dünyanın dört bir yanındaki hastalara mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için hem titizlikle hem de aciliyetle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ölüm ve hastaneye kaldırılma oranını yarıya indirebilir

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Molnupiravir ilacının pozitif bir COVID-19 testinin ardından mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki 5 gün içinde kullanılmasını önerdi.

İngiltere'de Lagevrio olarak adlandırılacak ilaca dair veriler, Molnupiravir'in COVID-19'a yakalanma riski yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma oranını yarı yarıya indirebileceğini ortaya koymuştu.

Koronavirüs ilacında acil kullanım tavsiyesi

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, ilacın salgının seyrindeki muhtemel etkisini TRT Haber'de değerlendirdi.

"Koronavirüsü ölümcül olmaktan çıkarabilecek bir ilaç"

Prof. Dr. Unutmaz, onaylanan koronavirüs ilacının salgında oyun değiştirici bir faktör olduğunu anlattı.

"Geldiğimiz nokta inanılmaz. Etkili ilaçların olması bilimin ve insanların zaferi diyebiliriz. Elimizde bir tip ilaç vardı. Bunlar başlangıçta verildiği zaman ölümleri yüzde 70 oranında düşüren, antikor dediğimiz sentetik olarak üretilen vücudumuzun da ürettiği akıllı füzelerdi. Bu ilaçların üretiminde sıkıntı vardı çünkü maliyetleri yüksek olan ilaçlardı. Bu yüzden de çok yaygın kullanımı olmadı. Fakat, Merc'in ürettiği İngiltere'nin ilk onay verdiği Molnupiravir, oyun değiştirici diyebileceğimiz, salgının seyrini değiştirebilecek, ölümcül bir hastalık olmaktan çıkarabilecek bir kapasitede."

"Ölümleri hemen hemen azaltabilir veya ortadan kaldırabilir"

Unutmaz, ilacın semptomun ilk görüldüğü dönemde kullanılacağına değindi.

"Bu ilaç aşı gibi önleyici değil ama yine de semptomların başladığı anda virüsün hızını kesebilmesi için kullanılması gerekiyor. Herkesin kullanabileceği bir ilaç değil. Ama risk faktörü olan hastalara bu süreçte verilirse ölümleri hemen hemen azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek bir ilaç."

Peki, Molnupiravir'in halihazırda koronavirüse karşı kullanılan ilaçlardan farkı ne? Derya Unutmaz, bu ilaç dışındakilerin klinik çalışmalarının yapılmadığını söyledi.

"Zaten koronavirüse direkt etki edecek bir ilaç yoktu. Mesela, Hydrokilosin ilacı kullanılıyordu ve geri çekildi. Ama bu ilaçlar klinik çalışmayla onay almış veya faz 3 çalışması bitirilmiş ilaçlar değil. Bu çalışmalarda da kontrol grubu oluyor ve ölüm oranları ve etkisi buna göre anlaşılıyor. Molnupiravir ilacının ise kasım ayından beri çalışmaları yapılıyor. Ve sonuçları çok net. Ağır hastalığı yüzde 50 düşürüyor. Ölüm oranlarını ise yüzde 100'e yakın azaltıyor. Bu bakımdan antikorlar dışında ağızdan alınan ilk etkili ilaç diyebiliriz."

Koronavirüs ilacı, aşı uygulamalarını bitirir mi?

Prof. Dr. Derya Unutmaz, ilacın hasta olduktan sonra kullanıldığını fakat aşının hastalığı bulaşmaktan önlediğini de hatırlattı. Unutmaz, ancak aşı ve ilaç beraber kullanılırsa salgının biteceğini vurguladı.

"Her ilaç gibi bu ilacın da yan etkisi olabilir. Herkese de verilemez ve maliyeti yüksek. Ama aynı zamanda da aşı gibi devamlı koruyamaz. Yani sadece hastalık sırasında verilebilen bir ilaç. Ve çok erken bir seviyede verilmesi lazım. Aşı ise çok daha az bir maliyetle üretilip vücudunuzun sizi korumasını sağlıyor. Ve biz bu salgını bitirmek istiyorsak, aşılar ilaçlardan çok daha önemli. İlaç var diye aşı olunmazsa hastalığı bulaştırmaya devam ederiz ve salgın bitmez. İlaç ise aşıya rağmen hasta olan kişilerde ağır hastalığı ve ölümü bitirmeye yönelik bir mekanizma. Yani aşı artı ilaç bu salgının sonu demek."