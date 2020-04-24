'Koronavirüs ilacının ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı'

Remdesivir adlı ilacın, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılabileceği umuluyordu.
Ancak Dünya Sağlık Örgütü yanlışlıkla, Çin'de yapılan denemenin sonuç vermediğine ilişkin belgeleri yayımladı.
Belgelerde, ilacın denendiği hastaların sağlık durumlarında düzelme görülmediği, kandaki patojen mikrobu oranını da azaltmadığı yazıyor.
İlacı geliştiren Amerikan şirketi Gilead Sciences ise çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savunuyor.
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