Koronavirüs ilacının mucidi Kübalı doktor: Dünya sağlığın ticari bir mal değil temel bir hak olduğunu anlamalı

Küba tarafından üretilen ve yeni koronavirüs tedavisinde etkili olan Interferon Alfa 2B ilacını bulan doktor Luis Herrera, KOVİD-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu

eni koronavirüs tedavisinde etkili olan Interferon Alfa 2B ilacının mucidi Kübalı doktor Luis Herrera, "Dünya sağlığın bir ticari mal değil, aksine bir temel hak olduğunu anlama fırsatına sahip" açıklamasında bulundu.

TeleSur'a konuşan Herrera, ilacın üretim süreci hakkında bilgi verdi.

Kübalı doktor 80'lerin başında ABD'den önemli bir profesörün Küba'ya gelerek, interferonun farklı bir amacı olan ilginç bir molekül olduğunu söylediğini ve ardından bir grup insanın interferonun üretimine yönelik eğitim için Finlandiya'ya gittiğini belirtti.

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İlk interferonun Japonya'da, ikincisinin ise Kaliforniya'da üretildiğini söyleyen Herrera, "Bir yıl sonra yerel bölümlerde interferonun farklı genlerini klonladık ve 1981 ve 1982'de dengue ateşi salgınına karşı interferon üretmeye başladık, sonuçlarını da Kaliforniya'ya gönderdik" dedi.

2017'deki MERS salgınında insanların interferonun virüsün çoğalmasını önlediğini anladığına dikkat çeken Herrera, Çin'de salgının başlamasından birkaç hafta sonra insanların ilacı kullanmaya başladığını ifade etti.

Herrera, interferonun temel amacını ise şöyle açıkladı: