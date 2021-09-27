Koronavirüs pandemisinin devam ettiği şu günlerde sonbaharın gelmesiyle birlikte belirtileri ve bulaş yolları aynı olan gribal enfeksiyonda da artış gözlemleniyor. Hal böyle olunca akıllardaki en önemli soru şu; koronavirüs ile grip aynı anda bulaşır mı? İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener’in yanıtı…

Pandemi devam ediyor, tüm dünyanın tek umudu olan aşı, karşıtları ve dezenformasyon nedeniyle gerekli seviyede uygulanamıyor. Pandeminin ilk yılında tüm dünyada uygulanan tam kapanma, sosyal mesafede çok daha dikkatli olmamız, maske kuralına uymamız nedeniyle grip vakalarında ciddi oranda bir düşüş gerçekleşti. Ancak aşılama oranlarına paralel, pandeminin ikinci yılına girmemizle birlikte tüm önlemlerde bir gevşeme olduğu malumunuz. Hal böyle olunca sonbaharın da gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyona yakalanan insan sayısında da artış yaşanmaya başladı. Çevremizde birçok kişide öksürük burun akıntısı halsizlik gibi semptomları taşıyan insanları oldukça sık görmeye başladık. Bu semptomları yaşayan herkesin endişesi ve kafasındaki soru işareti aynı… Grip miyim korona mı? İşte birçok insanın merak ettiği soru olan 'grip ve koronavirüs aynı anda bulaşır mı?' ya da 'grip ya da koronavirüs taşıdığımı test yaptırmadan anlayabilir miyim?' sorusunun yanıtı… Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener açıkladı.

Koronavirüs belirtileri ve soğuk algınlığı belirtileri nasıl ayrılıyor?

Bu iki enfeksiyonu sadece semptomlarından ayırt etmek aslında zor ama şöyle söyleyebilirim. Koronavirüste, ishal, tat-koku kaybı oluşurken gripte yok.

Hangi belirtileri gösterirsek koronavirüs testine girmeliyiz?

Ateş, kas/eklem ağrısı, öksürük, tat/ koku kaybı, ishal, burun akıntısı/ tıkanıklığı var ise koronavirüs testi yaptırmak gerekli.

Grip aşısı ne zaman yaptırmalıyız?

65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlara öncelikli grip aşısı öneriliyor. Diğerleri isteğe bağlı olabilir. Grip aşıları geldi ve eczanelerde mevcut. Grip aşısını Ekim ayı gibi yaptırmakta fayda var.

Grip aşısı olduğumuz halde bu enfeksiyona yakalanma olasılığımız nedir?

Grip aşısı veya bu gibi aşılar ağır hastalık geçirmenizi önler, hastalığı önlemez.

Koronavirüs aşıları ile ilgili yürütülen dezenformasyondan bir tanesi: Aşı olsanız da hastalığa yakalanıyorsunuz. Bu nedenle aşı olmaya gerek yok. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Koronavirüs aşılarıyla ilgili profesyonelce bir dezenformasyon yürütülüyor. Bunun kamuoyunda en çok sorgulanan kısmına açıklık getirmek lazım. Aşı olsanız da korunmaya devam etmelisiniz! Peki neden?

1. Aşıların oluşturduğu antikor herkeste standart değildir. Bunun kişinin bağışıklık sistemi ile de ilişkili olduğunu unutmayın.

2. Aşı ile oluşan antikor yanıtının bir koruma süresi var. Çünkü antikor miktarı zamanla azalır.

3. Aşı olsanız ve virüs pozitif olursanız aşısızlara göre daha az bile olsa virüs yayarsınız.

Gelelim asıl dezenformasyona, koronavirüs aşılarının bu konulardaki pozisyonunu bir başarısızlık olarak gündemde tutmak ya aşı+bağışıklık konularında hiçbir fikri olmamak ya da art niyettir. Örneğin, grip aşısı her yıl olmanız gerekir, virüs değişime uğrar ama grip aşısı yine her yıl yüzbinlerce insanın ölümünü önler.

Poliyo aşısı ( çocuk felci) inaktif (koldan yapılan) olanı vücutta enfeksiyonu önler ama barsakta çoğalmayı önlemez. O yüzden ekstra ağızdan alınanı kullanılır. Ağızdan alınan ise bir süre atılımı devam eder. Bu aşılar ile poliyo eradike olmuştur.

Boğmaca aşısı, bakteriyi öldürmez ama toksin üretimini bloke eder. Boğaza bakteri yerleşip, yayılabilir. Yıllardır başarı ile uygulanır.

Rota virüs aşısı, ishali önlemez ama virüs miktarı üretimini azaltır ve tablo hafif geçer.

Kızamık çok güçlü immün yanıt ile virüsü ortamdan temizler ancak kendisi canlı bir aşıdır.

Özetlemek gerekirse yıllardır olduğumuz aşılarda olmayan bir misyonu koronavirüs aşılarından beklememek gerekir. Ölümü önlüyor mu? Evet… Ağır hastalığı önlüyor mu? Evet… Aşı etkinliği yüksek mi? Evet

Aşınızı olup, korunmaya devam etmeliyiz. Toplumda %85 üstünde tam doz aşılı veya sürü bağışıklığı gelişmesini başaran ülke olmadığına göre maske, mesafe gibi önlemlerden taviz vermeden aşınızı olun.

Grip aşısı koronavirüsten korur mu?

Koronavirüs aşısı ile grip aşısının farklı olduğunu unutmamak lazım. Aynı anda bile farklı koldan olabilirsiniz.

Koronavirüs ile grip aynı anda bulaşır mı?

Evet aynı anda bulaşabilir, pandeminin başında böyle olgular sık gördük. İki virüsünde insan vücudunda tutunma reseptörleri farklı.