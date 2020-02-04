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Koronavirüs ile ilgili endişe verici gelişme: İnsan vücudu dışında tespit edildi, eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var

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Koronavirüs ile ilgili endişe verici gelişme: İnsan vücudu dışında tespit edildi, eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var
Koronavirüs ile ilgili endişe verici gelişme: İnsan vücudu dışında tespit edildi, eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında acil durum ilan eidlmesine neden olan koronavirüs'ün yalnızca solunum yoluyla değil, başka yollarla da bulaşabildiği keşfedildi. Bilim insanları, koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da virüs tespit edildiğini açıkladı.tespit etti.

Çin Guangzhou'da bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili yaptığı son keşif endişe yarattı. 

Koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da aynı virüsün tespit edilmesi, hastalığın yayılması konusunda bilinmeyen ve tespit edilmemiş yollar olabileceğini ortaya çıkardı. 

Uzmanlar ise, virüsün telefon ekranı, bilgisayar klavyesi, musluk ve diğer objeler üzerinden transfer edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu. 

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin bölgesindeki bir hasta da, başka bir hastayla aynı mikrofonu kullandığını açıklamıştı.

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