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Koronavirüs ile mevsimsel alerjiyi karıştırmayın

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, Covid-19 ve mevsimsel alerjinin benzer belirtileri olduğuna dikkat çekerek, iki hastalığın birbirine karıştırılmaması uyarısında bulundu.
Koronavirüs ile mevsimsel alerjiyi karıştırmayın

Eylül ayına girmemizle birlikte insanların yaşam kalitesini bozan alerjik hastalıklar, yabani ot polenleri nedeniyle artış gösteriyor. Korona virüsün (Covid-19) ve mevsimsel alerjik hastalıkların bazı belirtilerinin benzer olduğunu belirten vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, öksürük, yorgunluk, baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtilerin hem Covid-19 hem de mevsimsel alerjik hastalıklarda görüldüğünü vurguladı. Yaptığı açıklamayla bu konuda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Gülergün, iki hastalığın birbirine karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

TEMEL FARKLILIKLARA DİKKAT EDİLMELİ

Covid-19'un korona virüsün neden olduğu bulaşıcı bir solunum hastalığı olduğunu ifade eden Gülergün, havadaki polenlerin mevsimsel alerjik rinit ve gözleri etkileyen mevsimsel alerjik konjoktivite yol açabileceğini söyledi. Covid-19 ve mevsimsel alerjilerin birçok ortak belirtisinin olduğunu kaydeden Gülergün, iki hastalık arasındaki bazı temel farklılıkları ise şöyle anlattı:"Korona virüs, mevsimsel alerjilerin yaygın bir belirtisi olmayan ateşe neden olabilir. Mevsimsel alerjiler ise bir kişinin polene maruziyetiyle tetiklenebilen astım gibi bir solunum rahatsızlığı olmadıkça genellikle nefes darlığına veya nefes almada zorluğa neden olmaz. Ateş, üşüme, kas ve vücut ağrısı, ishal, tat ve koku kaybı, bulantı, kusma mevsimsel alerjik hastalıklarda görülmeyen ancak Covid-19'da görülebilen belirtilerdir. Kaşıntı, göz sulanması ve hapşırık ise mevsimsel alerjik hastalıkların belirtisidir. Öksürük, yorgunluk, baş boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı Covid-19 ve mevsimsel alerjik hastalıkların ortak belirtileridir."

"MASKE MEVSİMSEL ALERJİLERİN ETKİSİNDEN KORUYOR"

Korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için maske takılması gerektiğini ifade eden Gülergün, "Maskeler ayrıca mevsimsel alerjilere karşı da bir miktar koruma sağlar, çünkü bazı büyük alerjen partiküllerin solunmasını önleyebilirler. Bununla birlikte, mevsimsel alerjiniz varsa polen maruziyetine karşı tek korumanız maskeler olmamalıdır, çünkü daha küçük parçacıklar yine de maskeden geçebilir ve solunabilir. Kendinizi mevsimsel alerjilere karşı korumanın en iyi yolu polen maruziyetinizi azaltmaktır. Polenlerin yoğun olduğu ve özellikle rüzgarlı günlerde dışarıda geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Bir veya daha fazla odada taşınabilir bir hava temizleyici kullanın. Portatif hava temizleyiciler, kapılar ve pencereler kapalıyken sürekli çalıştırıldığında en iyi sonucu verir. Eve döndüğünüzde duş alın ve kıyafetlerinizi değiştirin" diye konuştu.

Uzm. Dr. Gülergün, korona virüsün bazı belirtileri ve mevsimsel alerjik hastalıkların belirtileri benzer olduğundan, teşhisi doğrulamak için göğüs hastalıkları muayenesi ve alerji testi, kan tetkikleri ve solunum fonksiyon testi gibi tetkikler yapılması gerektiğini kaydetti.

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