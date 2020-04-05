  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?

» »
Koronavirüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?
Koronavirüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?

Dünya genelinde koronavirüs salgını devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte, polen alerjisi mevsimi de başladı.

Her iki hastalık da solunum sorunlarına yol açtığı için benzerlik taşıyor.

Uzmanlar, polen alerjisine bağlı solunum sıkıntısı ve diğer rahatsızlıkları yaşayan kişilerin, "koronavirüs şüphesiyle" hastanelere akın edebileceğini, bunun da zaten var olan hasta yükünü daha da arttıracağı görüşünde.

Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, koronavirüsle, polen alerjisinin biririnden kolayca ayırt edilebileceğini söylüyor.

HLN gazetesine konuşan kulak, burun boğaz hastalıkları (KBB) uzmanı Prof. Dr. Peter Hellings'e göre, koronavirüs ve polen alerjisinin ortak belirtileri şunlar:

  • Nefes alma zorluğu,
  • Burun tıkanıklığı,
  • Gözlerde kızarıklık,
  • Boğazda tahriş,
  • Öksürük ve hapşırma.

Prof. Dr. Hellings, koronavirüs enfeksiyonunu polen alerjisinden ayıran en önemli üç etkeni ise şöyle sıralıyor:

  • Koku kaybı,
  • Ateş,
  • Genel bir kırgınlık ve hastalık hissi,
  • Kas ağrısı.

Prof. Dr. Peter Hellings, bilinen alerji belirtilerine ek olarak; ateş, koku kaybı ve kas ağrısı şikayeti bulunanların, koronavirüs şüphesiyle doktoruna başvurabileceğini belirtiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ’den maske kullanmanın beş kuralı04 Nisan 2020 Cumartesi 20:32
  • Dr. Zafer Erdoğmuş: KKTC vatandaşı ilk vaka taburcu!04 Nisan 2020 Cumartesi 18:25
  • Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için 5 öneri04 Nisan 2020 Cumartesi 16:19
  • Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), giderek daha fazla gencin yeni tip Koronavirüs(Covid-19) sebebiyle ağır hastalık geçirdiği ve hayatını kaybettiği konusunda bir uyarıda bulundu.04 Nisan 2020 Cumartesi 15:40
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı: Giderek daha fazla genç hastalığı ağır biçimde geçiriyor04 Nisan 2020 Cumartesi 14:59
  • İspanya Dışişleri Bakanı: Türkiye solunum cihazları taşıyan uçağı bloke etti04 Nisan 2020 Cumartesi 14:29
  • Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 58 bini geçti, virüs 1 milyon 119 binden fazla kişiye bulaştı04 Nisan 2020 Cumartesi 14:09
  • Koronavirüs kilo sorunu olan insanları daha fazla mı etkiliyor?04 Nisan 2020 Cumartesi 14:08
  • Rusya’da vaka sayısı 582 kişi artarak 4731’e ulaştı04 Nisan 2020 Cumartesi 12:31
  • Ekvador’da insanlar ölülerle beraber evlere tıkılıyor04 Nisan 2020 Cumartesi 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti