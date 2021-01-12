  • BIST 1.546
  • Altın 448,316
  • Dolar 7,5104
  • Euro 9,1261
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli: 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

Koronavirüs ilk kez gorillerde de tespit edildi

» »
ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego Hayvanat Bahçesi'nde iki gorilin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs ilk kez gorillerde de tespit edildi

California Belediye Başkanı Gavin Newsom, iki gorilin Covid-19 semptomları gösterdiğini ve bunun üzerine test yapıldığı açıkladı. Böylece, koronavirüs ilk kez bir maymun türünde tespit edilmiş oldu.

Virüsün nasıl bulaştığı ise henüz inceleniyor. İnsanlardan mı yoksa başka bir hayvandan mı bulaştığı henüz netlik kazanmadı.

San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Park'ın internet sitesinde yapılan bir paylaşımda ise, gorillere virüsün, semptom göstermeyen ancak daha sonra Covid-19 olduğu tespit edilen bir görevliden bulaşmış olabileceği belirtildi.

Geçen hafta çarşamba günü aynı kafesteki gorillerden ikisinin öksürmeye başladığı, bunun üzerine hayvanat bahçesindeki tüm maymun türlerinde yapılan testlerde sadece bu iki gorilin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Virüsün aynı kafesteki diğer gorillere de bulaşmış olabileceği ancak tespit edilmesinin birkaç gün daha alabileceği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 90 Milyonu Geçti10 Ocak 2021 Pazar 20:15
  • Fransa’da Kovid-19’un Daha Hızlı Yayılan Türüne Yeniden Rastlandı10 Ocak 2021 Pazar 16:15
  • Pfizer/ BioNTech'ten mutasyon açıklaması09 Ocak 2021 Cumartesi 23:00
  • Aşı yaptırdıktan 2 hafta sonra ölen ABD'li doktorun ölüm nedeni araştırılıyor09 Ocak 2021 Cumartesi 22:00
  • COVID-19 böbrek yetmezliğine neden olur mu?09 Ocak 2021 Cumartesi 21:30
  • Koronavirüsle değişen hayat09 Ocak 2021 Cumartesi 21:00
  • Cumartesi: 22 Covid-19 pozitif vaka09 Ocak 2021 Cumartesi 20:16
  • DSÖ'den flaş aşı açıklaması09 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
  • Tükek: Mutant virüs daha hızlı bulaşıyor, toplumun daha fazla korunması lazım09 Ocak 2021 Cumartesi 19:45
  • BioNTech, MS hastaları için de aşıya odaklandı09 Ocak 2021 Cumartesi 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti