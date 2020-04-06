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Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

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Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı.

Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının acil bir durum nedeniyle değil, daha fazla test yapmak ve önlem amacıyla olduğu açıklandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, koronavirüs belirtilerinin geçmemesi nedeniyle, doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir adımın atıldığı duyuruldu.

Başbakanlık, Johnson'ın Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına büyük çabaları nedeniyle teşekkür ettiğini, halkın evde kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Johnson'ın geceyi hastanede geçirmesi bekleniyor.

Pazartesi sabahı yapılacak koronavirüs gündemli kabine toplantısına Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın başkanlık yapması bekleniyor.

27 Mart günü Boris Johnson'ın virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Yüz yüze kabine toplantılarını iptal eden Johnson, Cuma sabahı bakanlarıyla video konferans düzenlemişti.

Johnson son olarak Perşembe akşamı başbakanlık konutunun penceresinden sağlık sistemi çalışanlarını alkışlarken görülmüştü.

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